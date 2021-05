Latvija ar Samantu Tīnu nekvalificējas 'Eirovīzijas' finālam

Ceturtdienas vakarā Roterdamā, Nīderlandē, tika aizvadīts dziesmu konkursa "Eirovīzija" otrais pusfināls, kurā par iekļūšanu finālā cīnījās arī Latvijas pārstāve Samanta Tīna. Diemžēl Latvija finālam nekvalificējās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas pārstāve Samanta Tīna ar skaņdarbu "The Moon is Rising" nav izcīnījusi tiesības piedalīties "Eirovīzijas" finālā un cīnīties par uzvaru. Otrajā pusfinālā startēja 17 valstis, no kurām ceļazīmi ieguva desmit.

Samanta Tīna uzstājās kā piecpadsmitā, un tā bija visai riskanta starta pozīcija – tieši starp vairākām valstīm, kuras apskatnieki vērtēja kā ļoti perspektīvus priekšnesumus. Otrajā pusfinālā eiropiešu un žūrijas apvienotajā balsojumā finālam kvalificējušās šādas valstis – Albānija, Serbija, Bulgārija, Moldova, Portugāle, Islande, Sanmarīno, Šveice, Grieķija un Somija. Latvija "Eirovīzijas" finālā pēdējo reizi iekļuva 2015. gadā, kad Justs Sirmais ar Aminatas Savadago sarakstīto dziesmu "Heartbeat" izkļuva no pusfināla un konkursa finālā ierindojās 15.vietā.

Šonedēļ "Eirovīzijas" pirmajā pusfinālā ceļazīmi uz finālu ieguva Norvēģija, Izraēla, Krievija, Azerbaidžāna, Malta, Lietuva, Kipra, Zviedrija, Beļģija un Ukraina. Finālā piedalīsies arī šā gada "Eirovīzijas" rīkotājvalsts Nīderlande un valstis, kuras tradicionāli pusfinālus apiet – Eiropas Raidorganizāciju apvienības lielais piecinieks Francija, Lielbritānija, Vācija, Spānija, Itālija.

Konkursa lielais fināls ar 26 valstu dalību norisināsies sestdien pulksten 22. Portāls "Delfi" sekos līdzi gada karstākajam šovbiznesa notikumam un nodrošinās teksta tiešraidi.