No džungļu biezokņiem līdz afrikāņu ciltīm: pirmatnējo piedzīvojumu mednieks Audels

"Es gribētu būt pasaulē, kurā ir apzinīgāki un izglītotāki cilvēki ar lielāku izpratne par dabu un zinātni, lai mēs pasaules labā varētu pieņemt labākus lēmumus. Ja mēs par to zinātu vairāk un labāk izprastu, kā tā darbojas, mēs to mīlētu daudz vairāk un rūpētos par to daudz vairāk," savu vīziju par labāku pasauli ieskicē Audels.