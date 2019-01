Pirmo reizi Latvijā tiks veidots realitātes šovs apaļīgām sievietēm

Jau februārī vairākās pilsētās notiks atlases kanāla "STV Pirmā!" jaunam TV projektam "Pati pilnība". Kā vēsta kanāla pārstāvji, tas būs Latvijā pirmais realitātes šovs sievietēm ar pilnīgām auguma aprisēm.

Ilgus gadus modes standarti krietni apgrūtinājuši dzīvi tām dāmām, kuras ir tālu no 90-60-90 un nevalkā 36. izmēra apģērbu, liekot justies nepilnvērtīgām vai nesimpātiskām. Daudzas formīgas sievietes gadiem mocījušas sevi ar drastiskām diētām, samierinājušās ar apkārtējo nosodījumu un cietušas no mazvērtības kompleksiem. Jaunā šova mērķis ir parādīt, ka ikviena sieviete, neatkarīgi no vecuma, matu krāsas, figūras vai apģērba izmēra, ir skaista. Un pieņemot sevi, savu ķermeni, pārstājot dzīties pēc iedomātiem skaistuma standartiem, sieviete var kļūt vēl simpātiskāka, seksīgāka un iekārojamāka, vēstīts medijiem izplatītajā informācijā par jauno projektu.

Šova atlasēs tiks izvēlētas 30 apaļīgas sievietes no visas Latvijas, no kurām dalību projektā turpinās desmit. Ar viņām strādās labākie pašmāju stilisti, psihologi un dzīves skolotāji, sporta treneri un fotogrāfi, palīdzot dāmām atgūt pārliecību par sevi.

Sievietēm ekspertu vadībā būs jāizcīna svarīgākā no cīņām pašām ar sevi un jānotic, cik nozīmīgi ir ne tikai sadzīvot ar dabas doto ķermeni, bet iemācīties to iznest, ietērpt formām atbilstošā apģērbā un iemīlēt.

Projekta dalībniecēm būs jāpārvar dažādi pārbaudījumi – gan jāstājas profesionālu fotogrāfu priekšā, gan drosmīgi jāatklāj savas ķermeņa "problēmzonas". Kopā ar ekspertiem dalībnieces mācīsies sakārtot savu iekšējo pasauli, bet plecu pie pleca ar vadošajiem stilistiem, frizieriem un grima māksliniekiem savus "defektus" pārvērtīs priekšrocībās, reizē atraisot savu unikālo "odziņu".

Projekta vadītājas loma uzticēta "Body positive"" kustības vēstnesei un stilistei Indrai Salcevičai, kura savā blogā ik dienas iedvesmo sievietes visā Latvijā atvadīties no skaistuma standartiem, jo citur pasaulē tādi vairs neeksistē.

Katrā sērijā, kas skatītāju vērtējumam tiks nodotas pavasarī, šova vadītāja, eksperti un arī pašas dalībnieces izlems, kura no kolēģēm vislabāk izturējusi pārbaudījumus, bet kurai sacensības pašai ar sevi ir zaudētas.

Šova "Pati pilnība" uzvarētāja saņems iedvesmojošu un motivējošu balvu no projekta atbalstītājiem. "Sevis nemīlēšana man vainagojusies ar virkni nepareizām izvēlēm, un esmu zaudējusi daudzus baudpilnus gadus, noniecinot savu ķermeni un personību. Taču zinu, ka spēju tvert dzīvi pa īstam, nemēģinot nevienam izpatikt, būt patiesam un komfortā ar sevi, ir iespējams atgūt!" sievietes pieteikties jaunajam šovam "Pati pilnība" iedrošina Indra Salceviča.

Pieteikties šovam iespējams gan kanāla mājaslapā, gan klātienē kādā no atlasēm. Pieteikuma anketā sievietēm īsi jāpamato sava vēlme piedalīties projektā, kā arī jāatklāj lielākie ar izskatu vai svaru saistītie izaicinājumi. Savukārt klātienes atlasēs Saldū, Rēzeknē, Valmierā un Rīgā dalībnieces gaidīs Indra Salceviča kopā ar šova veidotājiem, lai iepazītos ar potenciālajām projekta dalībniecēm un izzinātu viņu motivāciju piedalīties projektā.

Saldū atlase notiks 5. februārī, Rēzeknē – 7. februārī, Valmierā – 8. februārī, bet Rīgā – 17. februārī. Sīkāku inforāciju var uzzināt šeit.