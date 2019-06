Populārā amerikāņu TV šova 'Vecmeita' jaunākā sērija filmēta Latvijā

Nākamnedēļ, 24. jūnijā, kanālā ABC paredzēts translēt populārā amerikāņu attiecību šova "Vecmeita" ("The Bachelorette") jaunāko sēriju, kurā būs redzamas Latvijā filmētas ainas, informē "Live Riga".

Šova galvenā varone – modele un skaistumkonkursu dalībniece Hanna Brauna – turpina savu ceļu pretī mīlestībai. Par viņas simpātijām šobrīd cīnās deviņi atlikušie šova dalībnieki, un notikumi TV projekta jaunākajā sērijā risināsies Latvijā.

Pateicoties viduslaiku vecpilsētai un plašajai krastmalai, Rīga Hannas Braunas ceļojumam sniegusi romantisku vidi. Jaunākajā sērijā skatītāji varēs uzzināt, kuri kavalieri kopā ar viņu dosies aplūkot vienu no Eiropas lielākajiem tirgiem, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un vakariņot greznajā Rīgas Latviešu biedrības namā.

Sērijas kulminācijā tiks noskaidrots, kurš dalībnieks Melngalvju namā saņems rozi un turpinās dalību šovā.

Savukārt gleznainainajā Gaujas Nacionālajā parkā Hanna kopā ar vienu no vecpuišiem izbaudīs adrenalīna pieplūdumu un bez drēbēm leks ar gumiju no gaisa vagoniņa. Galvenā varone kopā ar kavalieri izbaudīs arī pirtošanās priekus – zālīšu un garīgo rituālu.

Šova "Vecmeita" 15. sezona pirmizrādi ABC piedzīvoja 13. maijā. Tv projektā vienai laimīgai sievietei tiek piedāvāta iespēja atrast patiesu mīlestību. Vecmeita dodas romantiskā ceļojumā, iepazīstoties ar vairākiem izskatīgiem vīriešiem un pakāpeniski samazinot to dalībnieku skaitu, ar kuriem viņa turpina kopīgi meklēt savu laimi.

(SPOILER): Hannah on her group date today at the central market in Riga, Latvia. In the pic from left to right: Dustin, Dylan, Tyler C, Mike, and Connor S. pic.twitter.com/qoUroJZ6vb