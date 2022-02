Somiju 'Eirovīzijā' pārstāvēs pasaulē jau pazīstamie 'The Rasmus'

Somija, kas iepriekš uzstādīja ultimātu konkursa rīkotājiem Krievijas dēļ, izvēlējušies savu pārstāvi – Somiju lielajā "Eirovīzijā" pārstāvēs grupa "The Rasmus", kas labi zināma mūzikas cienītājiem arī Latvijā.

Nedēļas nogalē Somijā notika nacionālā atlase, kurā no septiņām dziesmām par uzvarētāju tika izvēlēta grupa "The Rasmus" ar dziesmu "Jezebel". Uzvarētāju noteica lielākoties skatītāji, taču savu vārdu teica arī žūrija; proporcijās – 75% un 25%.

Atgādinām, ka piektdien vēl pirms nacionālās atlases Somija bija uzstādījusi ultimātu Eiropas Raidorganizāciju asociācijai (EBU), ka tā atsakās piedalīties "Eirovīzijā", ja tādas tiesības būs arī Krievijai. Tās pašas dienas vakarā EBU lēma, ka Krievija šogad nedrīkstēs piedalīties konkursā.

"The Rasmus" ir somu rokgrupa, kas dibināta 1994. gadā. Grupas vispopulārākā dziesma ir "In the Shadows", kas radīta 2003. gadā. Grupa viesojusies arī Latvijā.