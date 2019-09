Startēs sociālā projekta 'Caur ērkšķiem uz...' līdz šim izaicinošākā sezona

Jau pavisam drīz, septembra vidū, kanālā "STV Pirmā!" startēs sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." trešā sezona, un producenti sola, ka šī būs līdz šim izaicinošākā un kolorītākā šova sezona.

Šajā sezonā piedalīsies 11 daudz pieredzējušas un cietušas sievietes ar skaudriem dzīvesstāstiem. Projekta dalībnieces nevis ērti iekārtosies greznā mājoklī, kā to darīja iepriekšējo divu sezonu censones, bet gan dosies pretim pārmaiņām mājās uz riteņiem jeb kemperos, uzsākot aizraujošu ceļojumu teju trīs tūkstošu kilometru garumā pa Latvijas pilsētām, "Delfi Izklaidi" informē šova veidotāji.

Projekta dalībnieces, labāko pašmāju ekspertu iedvesmotas, cīnīsies ar atkarībām, strādās pie personības pilnveidošanas, mācīsies apvaldīt negatīvās emocijas un stiprinās pašapziņu. Viņas apgūs dažādas praktiskas iemaņas – gan skaistumkopšanu un veselīgu uzturu, gan tiksies ar veiksmīgiem Latvijas uzņēmējiem un spilgtām personībām, kas mudinās izrauties no ierastās vides.

Skandalozā sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." trešā sezona TV būs skatāma jau no trešdienas, 18. septembra, bet "Shortcut" lietotnē nepacietīgākie šova fani pirmās epizodes varēs noskatīties jau nedēļu pirms TV pirmizrādes – 11. septembrī.

Projekta autori stāsta, ka "Caur ērkšķiem uz..." trešajā sezonā pārsteigumu netrūks – mainīsies ne tikai dalībnieču dzīvesvieta, bet arī skaits. Šoreiz apņēmības pilnas izrauties no ikdienas, kuru nomācis alkohols, atkarības, vardarbība un nemitīga cīņa par izdzīvošanu, ir 11 sievietes no visas Latvijas. Lai arī katras dzīvesstāsts ir atšķirīgs, viņas vieno vēlme pēc pārmaiņām, tāpēc arī šosezon par "Caur ērkšķiem uz..." vadmotīvu kļuvis sauklis "Mēs esam cīnītājas – mēs esam uzvarētājas!".

Projekta laikā skatītāji iepazīs māsas Elviju un Lailu, kuras ir absolūti pretstati ne tikai izskata, bet arī rakstura ziņā. Meitenes nākušas no daudzbērnu ģimenes, ko uzturējis tēvs, kamēr māte izvēlējusies veltīt dzīvi alkoholam. Neviennozīmīgie raduraksti, neskaidrība par to, kas ir īstie vecāki, kā arī uzdzīve darījusi savu: mācības atstātas novārtā, dodot priekšroku bezatbildīgam dzīvesveidam.

Savukārt Andželika, kura uzaugusi vardarbīgā audžuģimenē un mierinājumu radusi meklēt alkoholā, nu vēlas atjaunot attiecības ar dēliņu, kuru nav satikusi vairākus gadus, kā arī pierādīt, ka smaga slimība nav iemesls tam, lai nokārtu galvu.

Ticību saviem spēkiem centīsies atjaunot Kristīne, kura, lai arī ieguvusi augstāko izglītību, veselības problēmu dēļ zaudējusi zobus un tāpēc nespēj atrast savu vietu darba tirgū.

Tāpat arī skatītājus gaida tikšanās ar divu bērnu māmiņu Aivu, kurai izdevies izlauzties no seksuālās tirdzniecības valgiem un kura ilgstoši cietusi no partneru vardarbības, skarbo Mariju, kura augusi bērnunamā un uzvedības, kā arī narkotiku dēļ mācījusies stingrā režīma iestādē, harizmātisko un neprognozējamo Lailu, kura par visu vairāk vēlas atbrīvoties no alkohola atkarības un beidzot nostāties uz kājām, tetovēto anarhisti Olgu, kura sapņo par dzīvi bez agresijas lēkmēm un alternatīvās modeles karjeru, kā arī citām sievietēm ar ne mazāk skaudriem dzīvesstāstiem.

"Daudzām "Ērkšķu" dalībniecēm šis ir pirmais un līdz šim lielākais ceļojums – gan emocionālā, gan ģeogrāfiskā nozīmē. Tas, ka šogad projekta dalībnieces nedzīvo greznā savrupnamā, bet gan mitinās šauros kemperos, noteikti ir papildus vērtīga mācībstunda: dāmām nav iespējas patverties atsevišķā telpā vai nolīst neitrālā kaktiņā brīdī, kad emocijas sit augstu vilni vai līdz baltkvēlei nokaitinājis kāds ikdienišķs sīkums – viņām ir jāiemācās sadzīvot un nereti arī apvaldīt šerpo dabu. Sievietēm, kurām karstasinīgi strīdi, rupji lamuvārdi, dūru vicināšana, nopietni kautiņi, asaras un mukšana no atbildības līdz šim bijis ierasts veids, kā risināt konfliktsituācijas, tas ir nopietns izaicinājums. Katra no projekta dalībniecēm ir izteikta personība, kas apveltīta ne tikai ar "raksturiņu", bet arī ar individuālu viedokli un skatu uz dzīvi. Turklāt šosezon "Ērkšķi" apvienojuši vairāku paaudžu sievietes – projektā sastapsiet gan dalībnieces, kurām vēl nav divdesmit, gan dāmas, kas sasniegušas četrdesmit gadu slieksni, tāpēc savstarpējā saprašanās būs īpaši izaicinoša un gaidāmi pat šokējoši notikumi. Pārsteigumu ziņā šī noteikti būs viskolorītākā no projekta sezonām," saka "Caur ērkšķiem uz..." producente Aija Strazdiņa.

Šosezon "Ērkšķi" piestās arī Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē

Valda priekšstats, ka dzīve Latvijas reģionos ir sarežģītāka nekā Rīgā un ļaudīm tur nākas cīnīties par izdzīvošanu. Ceļojums, kurā dosies "Caur ērkšķiem uz..." dalībnieces pierādīs pretējo – mūsu valsts ir bagāta ar drosmīgiem, uzņēmīgiem un panākumiem bagātiem cilvēkiem, kuri centīsies iedvesmot arī 11 apņēmīgās sievietes. "Ērkšķu" kemperi piestās lielākajās Latvijas pilsētās – Kuldīgā, Valmierā, Rēzeknē, Alūksnē un citur.

Dāmas tiksies ar spēkavīru Māri Rozentālu, kurš iedvesmos sportiskam un aktīvam dzīvesveidam, sirsnīgo parabobslejisti Anniju Krūmiņu, kura spēs atrast īstos vārdus un atklās, kā neapstāties dzīves sitienu priekšā, izaugsmes un iedvesmas treneri Aleksi Daumi, kurš stāstīs, kā apņēmīgi doties izraudzītajā virzienā, spilgto Unu Ulmi, kura mudinās dāmas iemīlēt sevi un arī citiem profesionāļiem.

Karostā, Liepājā, "Caur ērkšķiem uz.." dalībnieces mācīsies darboties komandā, bet vakarā ļausies muzikālām izklaidēm, Cēsīs kopīgiem spēkiem organizēs labdarības akciju, iepriecinot jauniešus ar īpašām vajadzībām un emocionālā kopābūšanas gaisotnē pārliecināsies – palīdzot citiem, savas problēmas kļūst maznozīmīgākas, Valmierā un Valkā nodosies sievišķīgiem priekiem, apgūstot skaistumkopšanas pamatus un sarīkojot neparastu modes skati, Alūksnē stiprinās veselīga un aktīva dzīvesveida iemaņas, metoties jestrās līnijdejās, bet Jēkabpilī pārsteigs skatītājus ar pašu iestudētu lugu.