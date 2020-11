TV3 muzikālajā šovā maska krīt arī pavisam mīklainajam Lutausim

Svētdienas vakarā TV3 muzikālā šova "Balss maskā" devītajā raidījumā detektīvi atmaskoja personību, kas slēpās zem Lutauša maskas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā raidījumā atlikušie dalībnieki Lelle, Lutausis, Zvirbulis un pats Nelabais izpildīja divas katrs dziesmas. Uz izbalsošanas svītras nonāca Zvirbulis un Lutausis, un šova žūrija jeb detektīvi atmaskoja tieši Lutausi. Atminēt viņu detektīviem nācās pagalam grūti...

Izrādījās, ka zem Lutauša maskas slēpās mūziķis un ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis.

Visa šova garumā Kaspars ir sekmīgi maldinājis skatītājus un detektīvus, atklājot par sevi ļoti neviennozīmīgus pavedienus. Piemēram to, ka viņam ir divi lieli prieki: "Ēšana un sekss, iesaku to darīt abus kopā!", citā pavedienā sakot: "Man patīk spēlēties - no galda spēlēm līdz pudeles griešanai", un vēl atklājot, ka "Saldumi, saldais ūdens, limonāde, tas daudz un vēlu vakarā, lai cukurekstāzes pārņem manu ķermeni!" Detektīvs Jānis Šipkēvics sprieda, ka Lutausim patīk viss pasaulīgais. Lai arī daži pavedieni ir bijuši maldinoši, mīlestība pret "saldumiem" izrādījās patiesa. Pirms pievienošanās Abonementa orķestrim, Kaspars bija dalībnieks ansamblī "Sweet waters", kā arī Viktora Runtuļa kabarē "Orchestra d"Extasy".

Pēc atmaskošanas, Lutausis bija pārsteigts, ka viņa vārds ne reizi nav izskanējis šovā, sakot:"Mīlīši, bija viens mirklis, kad es stāstīju par sevi un brāli, un viens no jums teica - Kaspars! Breidaks. Oskars! Lepers. Nosaucot manu un mana brāļa vārdu, tie bija vistuvākie minējumi!"

Krivenchy īpaši novērtēja Lutauša izpildīto repera Anša dziesmu "Zemes stunda", sakot, ka tas ir viņa mīļākais priekšnesums visa šova garumā. Kaspars atzina, ka viņam arī ir paticis strādāt pie šī skaņdarba. "Kad es sāku "ņemt" tās rīmes, sapratu, ka tas čalis ir Busta Rhymes skola. Es zinu, kā mācās skaņdarbus, bet šis ir ārpus kaut kādas loģikas, viss iekšā vārās, bet man ļoti patika!"

Kaspars neslēpa, ka viņam ir paticis piedalīties šovā: "Es neatceros, kad man ir bijis tāds adrenalīns, tas bija tāds kaifs! Es apbrīnoju, kā te strādā komanda, es nezinu, kurš te vispār drīkst kaut ko zināt, nav viegli Arī mani biedri nezina, ka es piedalos, nezinu, ko atbildēt Lācim, kad viņš mani te ieraudzīs!"

Arī Samanta neslēpa šoku par atmaskoto masku: "Ja man būtu jūsu bilde un Lutauša, es nekad dzīvē nepateiktu, ka tas esat jūs!"