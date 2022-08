Amanda Seifrīda pauž nožēlu, ka pusaudžu gados ļāvusi sevi seksualizēt 

Amanda Seifrīda žurnālam "Porter" pastāstījusi, ka viņa apzināti ļāvusi sev justies neērti filmēšanas laukumā savas karjeras sākumā, jo uzskatījusi, ka tas ir vienīgais veids, kā saglabāt savu darbu. Tagad viņa atskatās uz savu agrīno karjeru ar vienu vienkāršu jautājumu: "Jūs jokojat!?" ("Are you kidding me?")

Amanda Seifrīda pirmo reizi debitēja uz lielā ekrāna, kad viņa bija pusaudze – 1999. gadā "As the World Turns" sezonā. Pēc tam pievienojās drāmā "All My Children" un galu galā ieguva savu galveno lomu filmā "Mean Girls". Kopš tā laika viņa ir piedalījusies diezgan daudzās populārās kinolentēs. Nu, piemēram, domājams, ka visi iemīlēja viņu "Mamma Mia!" franšīzē.

Runājot ar žurnālu "Porter", Amanda atzinusi, ka, ņemot vērā visas lietas, viņa no 2000. gadu sākuma Holivudas izkļuvusi "diezgan neskarta", taču viņai nācies tikt galā ar neērtām situācijām. "Esot 19 gadus veca, staigāju bez apakšveļas. Jūs jokojat!? Kā es ļāvu tam notikt? Ak, es zinu, kāpēc. Man bija 19, un es negribēju nevienu apbēdināt, un es gribēju saglabāt savu darbu. Tieši tāpēc!"

Pēc tam "Emmy" balvas nominante skaidroja, ka kopš tā laika viņas pārliecības līmenis par sevi ir mainījies, kas viņu ir pasargājis, lai šī kļūda vēlreiz neatkārtotos. "Ir cieņa pret sevi, ko nekad neesmu jutusi tik pilnvērtīgi sev apkārt," viņa teica. "Tam nav nekāda sakara ar slavu vai kritiķu atzinībām. Es sevi cienu un mani ciena citi, jo man ir 36 gadi, un es zinu, kas es esmu."

Šā gada sākumā Amanda stāstīja žurnālistei Marijai Klērai, ka viņa "jutusies patiesi aizvainota" no "Mean Girls" vīriešu kārtas faniem, kuri atsaucās uz joku par viņas varoni Kārenu Smitu, kura zina laikapstākļus, pieskaroties savām krūtīm. "Es vienmēr jutos tik ļoti apbēdināta," viņa atzina. "Man bija 18 gadu. Tas bija tik rupji." Tajā pašā intervijā viņa arī apsprieda bērnu zvaigžņu stāvokli mūsdienās, sakot: "Es domāju, ka būt slavenam [jaunībā], tas ir patiešām slikti. Tas liek justies nedroši šajā pasaulē. Viņi domā, ka visa viņu pasaule ir mainījusies. Un tas rada stresu..."



Pēdējos gados Amanda ir atklāti apspriedusi savu garīgās veselības "ceļojumu" un pastāvīgi iestājusies par terapiju. Savā intervijā viņa atzīst, ka beidzot ir sapratusi savu nostāju, kad runa ir par to, kā viņa notur sevi piezemētu, saskaroties ar sabiedrības spiedienu. "Kad es satieku kādu, kurš ir jaunāks, piemēram, divdesmitgadnieku, un viņam tiek atteikts darba piedāvājums, tas viņu uz minūti pilnībā satriec," viņa saka. “Nekas nevar mani pilnībā sagraut, kad runa ir par darbu. Es esmu nesalaužama! Neviena lieta nevar sagraut manu dzīvi, ja vien tas nav saistīts ar manu ģimeni."