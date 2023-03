Džeiks Džilenhols pēc oficiālās UFC 285 svēršanās uzņem ainu filmai 'Road house' 

Holivudas aktieris Džeiks Džilenhols, kurš neskaitāmas reizes ierindots pasaulē pievilcīgāko un iekārojamāko vīriešu apkopojumos, pārsteidza ikvienu UFC 285 svēršanās laikā. Izrādās, viņš filmējas gaidāmajā 1989. gada filmas "Road House" rimeikā. Svēršanās pasākumā viņš bija kopā ar bijušo UFC cīkstoni Džeju Hieronu, kurš filmā atveido Džilenhola pretinieku.

4. martā UFC organizatori uz gandrīz 30 minūtēm apturēja tā UFC 285 oficiālo pasākumu arēnā "T-Mobile", lai ļautu "Road house" filmēšanas grupai uzņemt kadrus.

Tiek ziņots, ka arī bijušais UFC čempions Konors Makgregors piedalās jaunās filmas tapšanā. Viņš spēlē galveno lomu, bet ne šajā konkrētajā ainā. Arī viņš bija klātesošs nu jau populārajā svēršanās brīdi, iesaistot skatītājus (lūdza pūli būt skaļiem pret kamerām), kamēr Džilenhols atradās uz skatuves.

Sociālajos tīklos ievietotajos video materiālos redzams, kā Džilenhols uzkāpj uz svariem, izrādās ar saviem muskuļiem un kliedz pūļa virzienā. Pēc Hierona tēla nosvēršanas abi inscenēja strīdu, kurā Džeiks Džilenhols iepļaukāja savu sāncensi.



Klipu, kurā redzama filmētā aina, tiešsaistē ievietoja @MMAJunkie, rakstot: "Pilnībā sakačājies Džeiks Džilenhols atstāj labāko UFC cīkstoņa iespaidu, filmējot ainu gaidāmajai "Road House" pārtaisījumā, kurā redzams Konors Makgregors."

Džilenholam rings nav svešs, viņš 2015. gadā drāmā "Kreilis" ("Southpaw") tēloja bokseri.

Jake Gyllenhaal's walkout while filming his new movie during #UFC285 🎬 pic.twitter.com/R9qkvSHZBp