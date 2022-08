Harijs Stails neplāno tuvākajā laikā uzņemties citu lomu filmā 

Ja nu kādam vēl bija šaubas, ka Harijs Stails pilnīgi nopietni uztver savu aktiera karjeru, pēdējais laiks no šīm šaubām tikt vaļā. Divas no šī gada gaidītākajām filmām izrādās ir ar viņa dalību, turklāt neviena no tām nav nekādas ākstības, bet nopietnas filmas ar pamatīgām ambīcijām. Kamēr tiek pļāpāts par to, kuru aizraujošo projektu viņš uzņemsies nākamo, mūziķis nesen atklājis "Rolling Stone", ka nevar iedomāties, ka varētu uzņemt jaunu filmu.

Pirmā Harija Staila filmas režisore ir Olīvija Vailda. Viņa ir nolēmusi pagriezties par 180 grādiem, veidojot psiholoģisku trilleri "Neraizējies, dārgā", kas stāstīs par kādu mājsaimnieci 20. gadsimta 50. gados ASV, kura uzzina kādu baisu noslēpumu par savu vīru (Hariju Stailu) un sabiedrību, kurā dzīvo. Filma kinoteātros no 23.septembra.

Otra Staila filma būs "My Policeman" – kuras darbība interesantā kārtā arī norisinās pagājušā gadsimta 50. gados, taču Braitonā. Stails atveidos policistu Tomu, kurš, neskatoties uz to, ka ir gejs un attiecībās ar kāda muzeja kuratoru Patriku, apprec skolotāju Marionu. Šādi noslēpumi, protams, ēd cilvēku dvēseli, un to, kā šī drāma attīstīsies, varēsim noskaidrot drīzumā.



Lai gan Stails pēdējā laikā ir uzņēmies vairākas aktiera lomas, viņš arī joprojām dodas turnejā ar savu jaunāko albumu "Harry's House" savā 2022. gada tūrē ar nosaukumu "Love On Tour".

Intervijā žurnālam "Rolling Stone" Stails atklāj, ka kādu laiku neplāno uzņemt citu filmas lomu. Lai gan Stails pilnībā neizslēdz jaunas lomas, kas viņam tiks piedāvātas, šķiet, ka pagaidām viņš ir nolēmis vairāk pievērsties savai mūzikas karjerai. Mūziķis un aktieris atzīmē, ka viņš noteikti reiz atkal vēlēsies darboties aktiermākslas jomā. Tomēr atklāj, ka reizēm aktiermāksla viņam šķiet mazāk piepildīta nekā muzicēšana.

Viņa mūzikas cienītājiem šī, visticamāk, ir apsveicama ziņa, jo šķiet, ka Harijs nedomā apturēt savu mūzikas karjeru. Tomēr tiem, kuri vēlas vairāk ekrāna laika kopā ar Stailu, iespējams, būs jāpagaida ilgāks laiciņš, lai viņu atkal redzētu ekrānā pēc gaidāmajām divām filmām.