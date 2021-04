Kerija Anna Mosa: pēc 40. jubilejas uzreiz piedāvāja vecmāmiņas lomu 

Ir teiciens, ka tu esi tik jauns, cik tu jūties, taču atsevišķās industrijās tavs vecums pasē ir noteicošais faktors. Viena no tām ir Holivudas kino pasaule. "Matrikss" zvaigzne Kerija Anna Mosa atklāj, ka uzreiz pēc savas 40. dzimšanas dienas saņēmusi scenāriju, kurā viņai piedāvāts atveidot vecmāmiņu, raksta "The Hollywood Reporter".

Lai arī varbūt kā negribētos, visi cilvēki ar laiku noveco, tāpēc šī tēma savu aktualitāti gadu gaitā nezaudē. Savā viedoklī un Holivudas pieredzē Mosa dalījusies savas draudzenes, autores Justīnes Beitemanes jaunākās grāmatas "Seja. Viena kvadrātpēda ādas" prezentācijā, izceļot atšķirības starp Amerikas kino pasauli un notiekošo Eiropā.

"Biju dzirdējusi, ka pēc 40 viss mainās," teic Mosa, kura šobrīd ir 53 gadus veca. Viņa norāda, ka šādam uzskatam un sistēmai iepriekš neticējusi. "Bet burtiski dienu pēc manas 40. dzimšanas dienas lasīju scenāriju, kas man tika atsūtīts, un runāju par to ar savu menedžeri. Viņa man teica: "Ak, nē, nē, nē, tā nav tava loma, ko lasi, tev ir domāta vecmāmiņas loma." Es varbūt mazliet pārspīlēju, bet tas notika vienas nakts laikā. Es no meitenes kļuvu par māti, kas pārtapa par ko vairāk nekā māti."

Mosa atklāj, ka šo pāreju viņai bijis grūti pieņemt. Jo īpaši tāpēc, ka uz aktieriem–vīriešiem tā tik ļoti neattiecas. Aktrise piebildusi, ka nekad nav vēlējusies palikt nozarē, ja rodas sajūta, ka viņai tādēļ sevi jāmaina. "Tu nejūti, ka esi ļoti novecojusi, bet tad pēkšņi redzi sevi ekrānā," teic aktrise, norādot, ka uz šādu neizbēgamā procesa pierādījumu bijis ārkārtīgi grūti skatīties. "Es lūkojos uz eiropiešu un franču aktrisēm, un viņām piemita kas tāds, kas ļāva justies pārliecinātām savā ādā. Es nevarēju sagaidīt, kad varēšu to pieredzēt, es tiecos uz to. Atrasties šajā biznesā nav viegli, ir ļoti daudz spiediena no ārpasaules."

Šobrīd Mosa aktīvi gatavojas "Matrikss 4" pirmizrādei, kurā kārtējo reizi uzmirdzēs Trinitijas lomā. Neo ādā atkal iejutīsies Kianu Rīvss, savukārt ceturtajam franšīzes turpinājumam būs jāiztiek bez Hugo Vīvinga. Leģendārās filmu sērijas ceturtās daļas režisore ir Lana Vačovska, un šobrīd plānots to uz ekrāniem nogādāt šī gada Ziemassvētku laikā.