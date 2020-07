Klajā laists Bejonsas vizuālā albuma 'Black is King' oficiālais treileris 

Var droši teikt, ka Bejonsa ir viena no veiksmīgākajām jaunās tūkstošgades popzvaigznēm. Tāpēc, kad viņa paziņo par liela mēroga jaunu projektu, nav pārsteigums, ka internetā ap to sākas kņada.

Karaliene "B", kā viņu savulaik nosaucis modes un dzīvesstila izdevums "Vogue", ir laidusi klajā jaunu "Black Is King" treileri – nedēļu pirms vizuālā albuma (vizuālo albumu parasti definē filma vai filmu klipu sērija, kas pavada muzikālu darbu) izlaišanas publikas vērtējumam 31. jūlijā. Cilvēku reakcijas par to jau tagad ir dažādas, un uzbangojušas asas diskusijas.

Jaunajā vizuālajā albumā tiek reprezentēta un svinēta melnādaino kultūra, un tā pamatā ir Bejonsas albums "The Lion King: The Gift". Albums komplimentē filmas "Karalis Lauva" 2019. gada pārfilmējumu (remake), kurā viņa ierunāja Nalas tēlu, un filmas skaņu celiņā tika iekļauta arī viņas dziesma "Spirit".

Bejonsa filmas tapšanā bijusi īsta universālā kareive: viņa to ir sarakstījusi, režisējusi, ieņēmusi izpilddirektores krēslu, kā arī ir itin bieži manāma arī ekrānā.

"Black is King" seko melnādaino ģimeņu dzīves stāstiem cauri laikam un iepazīstina ar "stāstu par jaunā karaļa pārpasaulīgo ceļojumu caur nodevību, mīlestību un pašidentitāti", teikts "Disney" paziņojumā presei. Jaunā karaļa tuvinieki palīdz viņam atgūt savas mājas un troni.

Vizuālais albums vēl pirms izlaišanas izraisījis diskusijas afrikāņu kopienās, jo Āfrikas kultūras tajā attēlotas stereotipiski. Sākotnējā treilerī varoņi redzami ar krāsu uz sejām, valkājot dzīvnieku ādas. Savukārt, jaunajā treilerī ir daudz vairāk stāstījuma elementu. Tas sākas ar Bejonsas ierunātiem vārdiem: "Dzīve ir izvēļu kopums. Vadi vai tiec vadīts. Seko savai gaismai vai pazaudē to."

"Šajā vizuālajā albumā es vēlējos ar mūsdienīgu ievirzi, universālu vēstījumu un to, ko patiesībā nozīmē atrast savu identitāti un veidot mantojumu, iepazīstināt ar melnādaino vēstures un Āfrikas tradīciju elementiem," savā "Instagram" ierakstā pauž Bejonsa.

Oficiālajam treilerim "Youtube" ir jau teju divi miljoni skatījumu, tajā ir redzamas tādas atpazīstamas sejas kā Bejonsas vīrs Jay Z, Lupita Njongo, Kellija Roulenda, Naomi Kempbela un citas.

Paredzēts, ka papildus iespējai redzēt dažādas pazīstamas personības un albuma "The Lion King:The Gift" balsis, no "Black is King" tiks pielāgoti videoklipi dziesmām "My Power", "Mood 4 Eva" un "Brown Skin Girl".

"Disney +" ir ekskluzīvas tiesības straumēt "Black is King". Bejonsa ir pateikusies platformai par "iespēju šai melnādainajai sievietei pastāstīt šo stāstu".