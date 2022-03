Seriālam 'And Just Like That' top otrā sezona 

"HBO Max" ir paziņojis, ka "And Just Like That" jeb "Seksa un lielpilsētas" atdzimšanas seriāls, kurā atkal satiekas daudzi iemīļotie varoņi, atgriezīsies pie skatītājiem ar otro sezonu. Saskaņā ar "HBO Max" sniegto informāciju "And Just Like That" līdz šim bija ievērojamākā debija straumēšanas pakalpojuma oriģinālprodukcijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gan seriāla režisors, scenārija autors un viens no producentiem Maikls Patriks Kings, gan "HBO/HBO Max" galvenais satura vadītājs Keisijs Blojs intervijās ar "Deadline" lepojās ar seriāla panākumiem, kas nozīmē tikai vienu – seriāla filmēšana turpināsies!

Jau vēstīts, ka 17 gadus pēc ikoniskā seriāla pirmās sērijas ēterā seriālam tapis turpinājums. Potenciālais grāvējs ticis arī pie jauna nosaukuma – "And Just Like That…", un tas vēsta par nu jau piecdesmitgadnieču dzīves peripetijām. Atspoguļota Kerijas (Sāra Džesika Pārkere), Mirandas (Sintija Niksone) un Šarlotes (Kristīna Deivisa) atkalapvienošanās, pētot vēl sarežģītāko dzīves un draudzības realitāti 50 gadu vecumā.



"Esmu iepriecināts pastāstīt vairāk stāstu par šiem dzīvīgajiem, drosmīgajiem varoņiem, kurus spēlē šie spēcīgie, apbrīnojamie aktieri. Fakts ir tāds, ka mēs visi esam sajūsmā. "And Just like That…" jeb "Sekss un lielpilsēta" ir atgriezies," teikts Kinga paziņojumā. Intervijās gan seriāla režisors, gan seriāla zvaigzne un izpildproducente Sāra Džesika Pārkere sacīja, ka vēlas, lai seriāls turpinātos.

"Mēs izdarījām kaut ko grūti izdarāmu, proti, paņēmām kaut ko pazīstamu un padarījām to jaunu — lai būtu vēl labāk," sacīja Kings.

Sāra Obrija, "HBO Max" oriģinālā satura vadītāja, piebilda, ka viņu iepriecina šo varoņu un viņu stāstu izraisītā kultūras saruna, kas norisinās pasaulē, kuru mēs jau tik ļoti pazīstam un mīlam.

"Mēs lepojamies ar Maikla Patrika Kinga un mūsu brīnišķīgo scenāristu, producentu, aktieru un komandas darbu, ko viņi paveikuši, lai šos stāstus parādītu ekrānā," viņa atzina. "Mēs nevaram sagaidīt, kad fani redzēs, kas gaidāms 2. sezonā!"

Tātad — atjaunošana notiek pēc ļoti veiksmīgās pirmās "AJLT" sezonas, kas kļuva par straumēšanas pakalpojuma līdz šim ievērojamāko debiju, sasniedzot labākos rezultātus nekā jebkura cita "HBO Max Original" seriāla pirmizrāde.

Seriāla otrās sezonas pirmizrādes datums vēl nav paziņots.