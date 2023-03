Sets Rogens par negatīvajām atsauksmēm: zinu cilvēkus, kuri aizvien nav atguvušies 

Amerikāņu aktieris Sets Rogens kļuvis pavisam godīgs pret filmu kritiķiem. Viņš podkāsta "Diary of a CEO" laikā diskutēja par garīgo veselību un šaubām par sevi, atzīstot to, cik iznīcinošas ir negatīvās atsauksmes un ka filmu kritiķi, kritizējot projektu, nedomā par iesaistītajiem cilvēkiem. Komiķis akcentēja raidījuma vadītājam, ka kritiķu negatīvās atsauksmes "visus tik ļoti sāpina", ziņo "Variety".

Sets Rogens spēlē galveno lomu 2022. gada filmā "The Fabelmans", kas tikusi pie "Oskara" nominācijām septiņās kategorijās, tai skaitā "Labākā filma". "The Fabelmans" ir iekļauta Amerikas filmu institūta 2022. gada desmit labāko filmu sarakstā. Taču viņš vēl joprojām atceras sliktos vērtējumus, ko saņēmis no savām iepriekšējām filmām, tostarp 2011. gada supervaroņu filmu "The Green Hornet" un 2014. gada filmu "The Interview".

"Es domāju, ka, ja lielākā daļa kritiķu zinātu, cik ļoti viņu rakstītais sāpina cilvēkus, kas veidojuši šos kino darbus, viņi divreiz padomātu par to, ko viņi raksta," sacīja Rogens. "Tas ir postoši. Es pazīstu cilvēkus, kuri godīgi no tā nekad nav atguvušies. Gadu, gadu desmitiem viņus ir sāpinājušas šo filmu recenzijas. Tas ir ļoti personiski… Tas ir graujoši, ja tiek pateikts, ka tava personīgā izpausme bija slikta. Un tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki nēsā sev līdzi, burtiski visu savu dzīvi, un es saprotu kāpēc. Tas ir sasodīti sūdīgi!"

Rogens turpināja iedziļināties savā personīgajā pieredzē, saņemot sliktas atsauksmes par 2011. gada supervaroņu komēdiju "Zaļais sirsenis" ("The Green Hornet"), norādot, ka "atsauksmes iznāca un tās bija diezgan sliktas". Viņš turpināja: "Cilvēki to vienkārši ienīda. Šķita, ka cilvēki priecājas, ka viņiem daudz kas nepatīk."

"Bet filmai bija lielākā atklāšanas nedēļas nogale, ar kādu es tobrīd biju saskāries. Tas izdevās pat ļoti labi. Tas bija patīkami! Reizēm līdzās sliktajai kritikai vari sajust arī panākumu sajūtu."

Kinokritiķis Rodžers Džozefs Īberts filmai "The Green Hornet" piešķīra vienu zvaigzni un nosauca to par gandrīz neizturamu filmas demonstrāciju, par kuru nav par ko runāt. Savukārt "The Guardian" stāstīja, ka gandrīz viss šajā filmā rada vilšanos.

Tomēr Rogens sacīja, ka sāpīgāk bijis pieņemt negatīvās atsauksmes par viņa bēdīgi slaveno 2014. gada komēdiju "Intervija ar diktatoru" ("The Interview").

"Tas šķita daudz personiskāk," sacīja Rogens. "Par filmu "Zaļais sirsenis" jutos tā, it kā es būtu kļuvis par upuri lielai izdomātai lietai. Tā nebija tik daudz mūsu radošā neveiksme, bet gan konceptuāla neveiksme. Pret filmu "Intervija ar diktatoru" cilvēki izturējās pret mums tā, it kā mēs radošā veidā būtu izgāzušies, un tas bija slikti."

Aktieris atklāja, ka viņš ar negatīvo atsauksmju sekām mēdz tikt galā, palutinot sevi ar vakariņām vai dodoties uz savu pludmales māju. Viņš piebilda: "Jebkura atklāšanas nedēļas nogale ir nepatīkama. Tā rada stresu. Šī nedēļa ir kā dzemdības, kas pēc būtības ir sāpīgs process. Bet, tā kā jebkurš aktieris var saskarties ar šo problēmu, labākais veids, kā "izārstēties", ir turpināt strādāt," sacīja 2022. gada filmas "Fabelmani" aktieris.

"Tā ir viena smieklīga lieta filmu veidošanā... dzīve turpinās," sacīja komiķis. "Tu vari uzņemt jau nākamo filmu, ja pašreizējā filma tiek bombardēta. Tu zini, ka viss būs kārtībā. Tu jau strādā." Beigu beigās viņš nomierināja, ka gadu gaitā viņš ir ieguvis lielu pašpārliecību par saviem radošajiem panākumiem un ar neveiksmēm tagad ir daudz vieglāk tikt galā.