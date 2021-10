Tapusi jauna filmas 'Viens pats mājās' versija 

Kurš gan nezina stāstu par mazo Kevinu, kurš paliek viens pats mājās, jo kuplā ģimene viņu aizmirst līdzi brīvdienās. Mirklis, kad viņš beidzot var dzīvot kā karalis savās mājās līdz brīdim, kad pāris laupītāju mēģina sabojāt viņa jautrību! Nu tapusi jauna kinolente "Home Sweet Home Alone", kuras scenārijs ir pilnībā identisks 1990. gada oriģinālajai filmai. Tai pašai, kuru mēs kā ierasts skatāmies Pirmajā adventē jau 30 gadus.

Liela un haotiska ģimene pirms brīvdienām Tokijā satiekas, lai atklātu, ka steigā nejauši atstājuši vienu no saviem bērniem mājās. Kamēr viņi cenšas pēc iespējas ātrāk doties atpakaļ, mazais zēns bauda dzīvi. Taču briesmas pieaug, kad divi viltīgi laupītāji izvēlas tieši viņa māju aplaupīšanai. Tālāk seko vardarbības, jo mājās atstātais zēns izkārto mājsaimniecības priekšmetus tā, lai nodarītu maksimālu kaitējumu iebrucējiem, atklāj medijs "The Guardian".

Spriežot pēc treilera, "Home Sweet Home Alone" ir tieši tāda pati filma kā "Home Alone": aktieru lomas ir vienādas un arī sižets ir tāds pats. Proti, viss kļūst pazīstams ikvienam, kurš jebkad ir noskatījies oriģinālo 1990. gada versiju. Problēma, protams, ir tā, ka oriģinālā versija "Viens pats mājās" pēc daudzu domām bija perfekta filma, kuru, balstoties uz perfektu scenāriju, atveidoja perfekts aktieru sastāvs. Ja vien "Home Sweet Home Alone" nav gala rezultāts gadu desmitiem ilgajam zinātniskajam piedzīvojumam, lai radītu jaunas perfekcijas, kas ar neapbruņotu aci nebija saskatāmas, tad ir grūti saprast, kāda īsti šīs filmas radīšanai bijusi jēga, atklāts "The Guardian".



Arī "Disney" oficiālais publicētais konspekts īsti nepalīdz: "Makss Mercers ir nebēdnīgs un atjautīgs zēns, kurš ir atstāts, kamēr viņa ģimene ir brīvdienās Japānā," teikts paziņojumā. "Kad kāds precēts pāris mēģina iegūt mantkārību, kas tēmē uz Merceru ģimenes māju, Maksam ir jāaizsargā tā no likumpārkāpējiem... Un viņš darīs visu, kas ir nepieciešams, lai viņus apstādinātu. Sākas jautras, episkas darbības, taču, neraugoties uz absolūto haosu, Makss saprot, ka patiesībā nekur nav tik labi kā mājās."

Lai gan filmas treileris pie mums ir nonācis pavisam nesen, daļa cilvēku jau apšauba jauno filmas versiju, apgalvojot, ka "Home Alone" formāts taču nav tik dzelžaini nepārkāpjams, lai neradītu kaut ko jaunu un pārsteidzošu. Nu, piemēram, "Home Alone 2" bija it kā tā pati filma "Home Alone", bet iekļaujot nu jau visu pilsētu, ne tikai māju. Vai "Home Alone 3", kas atšķīrās ar Ziemeļkorejas "teroristiem", nevis slapjajiem bandītiem. Vai arīdzan "Home Alone 4", kurā pievienojās kāda cita sižeta šķautne – vecāku šķiršanās. Un pat arī 2012. gada "Home Alone: The Holiday Heist", kurā galvenais uzsvars bija spoki cilvēku vietā. Visas šīs filmas ir "Home Alone" atdarinājums vai papildinājums, taču viens elements tiek izmainīts, lai radītu jaunu filmu.

"Disney" 12. novembrī izlaidīs "Home Sweet Home Alone", kas būs daļa no "Disney+" dienas svinībām ar jaunu saturu un izlaidumiem visos uzņēmuma zīmolos.