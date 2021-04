Ar jauniem nedarbiem un blēņām vasarā uz ekrāniem atgriezīsies trusītis Pēterītis 

Atkalredzēšanās ar iemīļoto trusīti Pēterīti pandēmijas dēļ jau ilgstoši atlikta, taču šobrīd visas zvaigznes rāda, ka ilgi gaidītais randiņš kinoteātros pasaulē notiks 18. jūnijā. Par to, ka beidzot filma "Trusītis Pēterītis: Mazais bēglis" patiesi varētu tikt nogādāta līdz skatītājiem liecina arī fakts, ka "Columbia Pictures" klajā laidusi pēdējo kinolentes tīzeri.

Ar nešpetno trusīti Pēterīti skatītāji pirmo reizi filmas formātā iepazinās 2018. gadā. Komēdijas pamatā ir angļu rakstnieces Betriksas Poteres klasiskais stāsts par nebēdnīgo trusīti Pēterīti, kuram radušās domstarpības Makgregora kungu, kurš cenšas viņu un Pēterīša draugus izgaiņāt no sava dārza. Abi kļūs par sāncenšiem ne tikai dārza darbos, bet arī attiecību veidošanā, jo cer iekarot jaukās kaimiņienes Bea simpātijas.

Filma pēc iznākšanas kļuva par absolūtu hitu. Tās kopējie ieņēmumi sasniedza 351 miljonu ASV dolāru, un jau pavisam drīz tika izziņots turpinājums. Filmas "Trusītis Pēterītis: Mazais bēglis" tīzeris tika publicēts jau 2019. gadā, taču pandēmijas dēļ pirmizrādei savu kārtu nācies pagaidīt. Šobrīd filma uz ekrāniem jau skatāma Jaunzēlandē un Austrālijā, taču citur tā nonāks vien šovasar.

Jaunajā kinolentē mīlīgais nešpetnis Pēterītis atgriezīsies visā savā ampluā un turpinās no vietas, kur iepriekšējai filmai likts punkts. Tomass, Bea un pārējie trusīši atraduši kopīgi valodu un var mierīgi fermā vadīt bezrūpīgās dienas. Abi saimnieki ir gatavi mīt gredzenus un turpināt priecāties par Beas ilustrēto grāmatu, kur galvenajā lomā ir tieši Pēterītis un viņa draugi, taču aktīvais trusis un miers ir divas kopā nesavienojamas lietas. Arī jaunajā cēlienā viņš alkst ar visām četrām mesties piedzīvojumos, un pie pirmās izdevības nozūd no pārējo acīm. Taču komūna ir un paliek komūna – visi pārējie truši riskē ar dzīvībām un metas viņu meklēt, tāpēc straujiem soļiem tuvojas brīdis, kad Pēterītim tomēr būs jāizlemj, kas tad ir pats svarīgākais. Pirms tam gan Pēterītis paslēpos, lēks no lidmašīnas un visādi citādi izklaidēsies.

Arī šoreiz trusītim Pēterītim savu balsi aizdos aktieris, raidījumu vadītājs Džeimss Kordens. Tāpat lomas ieskaņojusi Elizabete Debicki, Margota Robija un Deivids Ojelovo.