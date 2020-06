Noskaties! Klajā laists jauns spiegu komēdijas 'The King`s Man' treileris 

Metjū Vona lielbudžeta spiegu komēdijas "Kingsman" franšīzes trešā filma "The King`s Man" ("The King`s Man: Pirmā misija") pēc vairākkārtējas pārcelšanas visbeidzot uz ekrāniem nonāks 18. septembrī, un tās veidotāji laiduši klajā jaunu treileri.

"The King's Man", gluži tāpat kā iepriekšējās filmas "Kingsman: The Secret Service" ("Kingsman: Slepenais dienests") un "Kingsman: The Golden Circle" ("Kingsman: Zelta aplis"), ir adaptēta no Marka Millara un Deiva Gibonsa komiksu grāmatu sērijas "The Secret Service", un tā atklāj spiegu klana "Kingsman" rašanās mītu.

Filmas notikumi risinās pagājušā gadsimta pašā sākumā, un tajos ir iesaistīta vesela plejāde vēsturisku tirānu un kriminālu ģēniju, tostarp arī Rasputins, kuri apvienojas, lai uzsāktu postošu karu.

Šoreiz galvenajās lomās iepriekšējā spiegu pāra aktieru Kolina Fērta un Tarona Egertona vietā iejutušies Ralfs Fainss un Hariss Dikinsons. Pārējās lomas atveido Rīss Ifans, Džemma Artertone, Metjū Guds, Toms Holanders, Daniels Brūls u.c.

Filmas scenārija autori ir Metjū Vons un Karls Gaiduseks, kurš bija seriāla "Stranger Things" pirmās sezonas izpildproducents.