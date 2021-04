Pēc 25 gadu pārtraukuma atgriežas 'Zvaigžņu basketbols'; Džordana vietā 'karalis' Džeimss 

1996. gadā savām acīm varējām novērot, kā leģendārais basketbolists Maikls Džordans tiek ievilkts "Looney Tunes" varoņu pasaulē un apmāca bumbu spēlē Blīkšķu Baniju, Tvītiju, skunksi Pepi un daudzus citus. Nu šis darbiņš jau nedaudz citādākā mērcē uzticēts pēdējo gadu Nacionālās Basketbola Asociācijas (NBA) absolūtai zvaigznei Lebronam Džeimsam, kurš kopā ar iemīļotajiem multfilmu tēliem šogad uzmirdzēs filmas turpinājumā ("Space Jam: A New Legacy").

Filmas pirmajā treilerī jau nedaudz tuvāk varam iepazīties ar rūpīgā noslēpumā turēto sižetu – tajā Džeimss atveidots kā mīlošs tēvs, kurš vēlas iedrošināt dēlu (Sedriks Džo) sekot viņa basketbola pēdās. Kā tas šādās situācijās mēdz būt, atvasei ir savi nākotnes plāni, un viedokļu apmaiņa izvēršas nelielā konfliktā. Pēcāk viens dīvains notikums seko nākamajam, ieraujot sporta leģendu savdabīgā digitālajā telpā, kurā viņš nekad iepriekš nav ciemojies.

"Kas pie "Matriksa" velna?" retoriski vaicā Džeimss, iepazīstoties ar datora algoritmu cilvēka izskatā, kuru atveido "Oskara" balvas nominants Dons Čīdls. Liekot lietā tehnoloģiju spēku, viņš savos nagos ievelcis sportista dēlu. "Sveiks, karali Džeimss. Esmu šīs domēnas karalis," atklāj Čīdls. "Vienīgais veids, kā atgūt dēlu, ir ar mani uzspēlēt basketbolu." Lai to paveiktu, Džeimsam jāsavāc izcila komanda, un tieši tur talkā nāk bērnības animācijas filmu varoņi.

Kā atklāj publicētais videorullītis, filmā Džeimsa ceļi krustosies ar vēl citiem "Warner Bros" tēliem, tostarp Dzelzs milzi, Karali Kongu un Flinstonu ģimenīti. Ilgi gaidītajā kulta klasikas turpinājumā piedalīsies arī Kriss Deiviss ("Judas and the Black Messiah"), Sonikva Mārtina-Grīna ("The Walking Dead") un Džefs Bergmens ("Looney Tunes Cartoons").

1996. gada filmā ar Maiklu Džordanu galvenajā lomā vieta tika atrasta arī "Looney Tunes" tēlam skunksam Pepem, kurš multfilmās lielākoties savu laiku pavada, dzenoties pēc kaķenes. Nesen tapis zināms, ka Pepes bāra aina no jaunākās filmas izgriezta, rakstīja portāls "Deadline". Lai gan skaidrots, ka šādam solim nav sakara ar pēdējā laikā iztirzāto skunksa dabu, vērts piebilst, ka patiesi soctīklu platformās lasāmas diskusijas par Pepes darbībām, piemēram, kaķenes skūpstīšanu pret viņas gribu u.c. Vairāk par skunksu Pepi un ainu, kas līdz gala versijai nenonāks, lasi šeit.

Šobrīd plānots, ka filma sasniegs pasaules kinoteātru ekrānus šī gada vasarā, precīzāk – 16. jūlijā. Kā to paredz studijas hibrīda modelis, filma vienlaicīgi tiks nogādāta arī "HBO Max" platformā.