10 vislabāk ģērbtās slavenības 2022. gada 'Emmy' ceremonijā 

Šogad 74. gadskārtējā "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonija sakrita ar Ņujorkas modes nedēļu, un sarkanā paklāja parāde noteikti šķita tāda, ko novērtētu pirmajā rindā sēdošie modes redaktori. Lai gan dažas slavenības izcēlās ar klasisku izskatu, citi uzdrošinājās būt drosmīgāki. Lūk, vakara vislabāk ģērbtās zvaigznes.

Zendaija

Un šī ir modes eiforija! Lai gan viņas varone Rū ir pazīstama ar to, ka ģērbjas lielizmēra džemperos ar kapuci un netīrās "Converse" kedās, "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonijā Zendaija bija krāšņuma iemiesojums. Viņa bija tērpusies "Valentino" balles kleitā bez lencītēm, papildinot koptēlu ar "Bulgari" dimantu kaklarotu un lielu lenti matos. Viņas maigais grims un vienkāršais matu sakārtojums bija ideāls papildinājums. Izskats atspoguļoja veco Holivudas šarmu, ievērojot arī 2022. gada modes tendences. Viņas "Instagram" publikācija, kurā bija redzams tērps, nepilnas stundas laikā sasniedza 1,3 miljonus "Patīk".

Amanda Seifrīda



Holivudas slavenā aktrise Amanda Seifrīda, kura mājās devās ar "Emmy" balvu par lomu filmā "The Dropout", sacīja, ka "Armani Privé" viņu pazīst "kā neviens cits". Tas tiesa – viņa ļāva, lai dzirkstoši rozā kleita ar tīklveida detaļu būtu uzmanības centrā, izceļot viņas atslēgkaulu un auguma aprises. Seifrīda neslēpa, ka uz sarkanā paklāja jutās īpaši: "Šovakar esmu nāriņa!"

Foto: Vida Press

Lilija Džeimsa



Filmas "Pam & Tommy" zvaigzne pirmo reizi apmeklēja "Emmy" balvu pasniegšanas ceremoniju. Viņa bija izvēlējusies "Versace" korsetes stila kleitu ar sarežģītām drapējuma detaļām. Pateicoties kleitas krāsai, Džeimsa "Emmy" ceremonijā iemantoja apzīmējumu "bronzas dieviete". Kleitu papildināja ar īzeltīti aksesuāri un vairākas smalkas rokassprādzes.

Foto: Vida Press

Rīza Viterspūna



Rīza Viterspūna, apmeklējot "Primetime Emmy" balvu pasniegšanas ceremoniju, bija uzvilkusi tumši zilu fliteru Džordžo Armani kleitu, kas demonstrēja viņas skaisto iedegumu un izcēla viņas augumu. Koptēlu viņa papildināja ar elegantām melnām augstpapēžu kurpēm, krāšņu kaklarotu un mirdzošu auskaru pāri.

Elle Faninga

Filmas "The Great" zvaigzne noteikti ir pārliecināta, ka viņa bija vislabāk ģērbtā slavenība "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonijā. Viņa bija tērpusies melnā kleitā, kas tika papildināta ar persiku krāsas elementiem, piešķirot savam izskatam senatnīgu Holivudas noskaņu. Sarkanā paklāja intervijas laikā Elle atklāja, ka kleitu viņai veidojusi dizainere Šērona Longa, kura izsapņo savu veco Holivudas iedvesmoto izskatu: melna satīna kleita bez lencītēm, ar divu toņu virssvārkiem.

"Mani vienmēr ir iedvesmojis vecais 50. gadu Holivudas šarms. Tas ir tik īpašs, var redzēt, ka šīs kleitas ir darinātas ar mīlestību," sacīja Elle Faninga. Vairāki ārzemju mediji piekrīt, ka izskatās, ka aktrise ir izkāpusi no kāda piecdesmito gadu "Vogue" izdevuma.

Foto: Vida Press

Hoyeon Jung

"Squid Game" aktrise ir daļa no "Emmy" vēstures – ņemot vērā to, ka šis "Netflix" seriāls ir pirmais seriāls, kas nav tapis angļu valodā, bet ir ieguvis "Emmy" nomināciju. Lai atzīmētu šo notikumu, zvaigzne bija tērpusies smalkā, pieguļošā, daudzkrāsainu pērlīšu kleitā ar pieskaņotu matu aksesuāru, kas, tāpat kā viņas dārgakmeņi un pārējie aksesuāri, ir no "Louis Vuitton".

Dziedātāja un repere Lizzo

Lizzo zina, kā radīt modes drāmu. Zvaigzne ar savu tērpu šī gada "Emmy" balvu pasniegšanas ceremonijā nodrošināja to, ka viņu nevar nepamanīt. Viņas "Emmy" izskats bija grandiozs, dramatisks, bet reizē arī smalks. Eksperti spriež, ka tieši viņa pretendē uz "vislabāk ģērbtās zvaigznes" titulu šī gada "Emmy" ceremonijā – apjomīga, sarkana tilla balles kleita, kas papildināta ar volāniem ap kaklu un milzīgām zvanveida piedurknēm.

Foto: Vida Press

Sandra Oha

Mēs mīlam sievieti uzvalkā, īpaši tad, ja šis uzvalks ir violets, iespaidīgs, ar fliteriem. Sandras Ohas kvēlošā pārliecība (nemaz nerunājot par dabisko skaistumu) šo drosmīgo tērpu iznes ar lepnumu. Koptēlu viņa papildināja ar Keitijas Votermenas dārgakmeņiem un viļņainu sasuku.

Kristīna Riči

Trešdiena Adamsa — atvainojiet, Kristīna Riči — burtiski mirdzēja šajā "Fendi Couture" bezpiedurkņu bronzas un sudraba kleitā, kas stiepās līdz grīdai, lieliski pieguļot viņas figūrai. Tērpam viņa bija pieskaņojusi identisku rokassomiņu. "Yellowjackets" zvaigzne noteikti atstāja iespaidu ar minimālu, taču elegantu izskatu.

Aleksandra Daddario

Kleita uz viena pleca, šoreiz vienkārša un caurspīdīga – tāda bija Aleksandras Daddario izvēle. Kleitai ir daži no labākajiem klasiskā Christian Dior "parametriem": izsmalcināta, sievišķīga, moderna un reizē mūžīga. Ko tas nozīmē? Tā sastāv no izsmalcinātām centrālajām daļām un modernizētām detaļām, kuras nevar identificēt pēc noteiktas modes tendences vai modes desmitgades.

Tātad – kleita izgatavota no caurspīdīgām un sīkām pērlītēm, kas radīja vienu no interesantākajiem izskatiem. Viņa to papildināja ar pieglaustu matu sakārtojumu, zelta auskariem un sarkanām lūpām.