10 visu laiku ienesīgākās Toma Henksa filmas 

Tas var šķist dīvaini, ņemot vērā viņa vecumu, bet mēs tomēr to teiksim – Toms Henkss ir Amerikas "jaukumiņš". Aktieris ieguvis ievērojami pozitīvu slavu ne tikai pateicoties viņa iespaidīgajām lomām uz lielā ekrāna, bet arī viņa laipnās personības un sirsnības dēļ. Skaidrs ir tas, ka viņam bijusi viena no veiksmīgākajām karjerām kino pasaulē, tādēļ apskatīsim viņa visu laiku ienesīgākās filmas. Pačukstēsim, ka dažas no filmām radīs zināmu pārsteigumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rotaļlietu stāsts 4" ("Toy Story 4") – 1,07 miljardi ASV dolāru



Šis ir ražošanas brīnums! Cik gan ļoti "Rotaļlietu stāsts" franšīze balstījās uz augstām finansiālām cerībām no pirmās filmas, un cik tā patiesībā spējusi pārsniegt šīs cerības ar katru filmas daļu. Fenomenāli! Jaunākajai "Rotaļlietu stāsts" filmai izdevās kļūt par līdz šim veiksmīgāko franšīzi, pārsniedzot miljardu dolāru atzīmi.

Nevienam nav pārsteigums, ka franšīzes bezgalīgie panākumi mudināja studiju turpināt izdot jaunas daļas un sākt nu jau piektās daļas veidošanu, kuras izlaišanas datums pašlaik paredzēts 2023. gadā. Atgādinām, ka aktieris ierunāja Vudija balsi.

Par filmu "Rotaļlietu stāsts 4": astronauts Bazs, kovbojs Vudijs, suns Staipeklis, tiranozaurs Rekss un visa pārējā rotaļlietu komanda atkal ir kopā un kā vēl nekad gatavi jauniem piedzīvojumiem. Kopš Endijs iestājies koledžā, rotaļlietas apmetušās uz dzīvi pie savas jaunās saimnieces Bonijas, kuras pirmā diena skolā aizsāk veselu notikumu gūzmu. Rotaļlietas dosies ceļojumā, kurā piedzīvos gan pakaļdzīšanos, gan tikšanos ar jaunām rotaļlietām un seniem draugiem, gan arī atradīsies vieta kādām romantiskām attiecībām.

"Rotaļlietu stāsts 3" ("Toy Story 3") – 1, 06 miljardi ASV dolāru



Nenoliegsim, ka pirmās divas "Rotaļlietu stāsta" filmas bija ļoti veiksmīgas, un otrā filma lielā mērā pārsniedza tās priekšgājēju ieņēmumu ziņā. Lai gan cerības uz turpinājumu bija lielas, cilvēki šaubījās, vai patiesi trešā filmas daļa varētu līdzināties abu iepriekšējo panākumiem. Turklāt – šī filma kinoteātros tika izlaista vairāk nekā desmit gadus pēc pēdējās filmas. Kas nozīmē, ka šī bērnu auditorija no oriģinālfimām jau sen bija izaugusi.

Bet pierādījās gluži pretējais – "Rotaļlietu stāstu" filmas veidotāji spēja piesaistīt savu nu jau pieaugušo skatītāju uzmanību, vienlaikus rūpējoties par jaunu, mūsdienīgu bērnu auditoriju. Šī "kombinācija" piesaistīja pietiekami daudz skatītāju, un filma kļuva par pirmo franšīzē, kas sasniedza miljardu dolāru atzīmi ieņēmumu ziņā.

Filma tikusi nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai piecās kategorijās, no kurām balvas ieguvusi divās – balvu par labāko animācijas filmu, kā arī par labāko dziesmu.

Par filmu: Vudijs, Bazs un pārējo rotaļlietu kompānija ir atgriezusies! Viņu īpašnieks Endijs ir jau izaudzis un gatavojas doties prom, lai iestātos koledžā, bet rotaļlietas tiek atdotas bērnudārzam. Viens par visiem un visi par vienu – atraduši starp citām rotaļlietām jaunus draugus, Vudija un Baza kopīgi vadītie sazvērnieki gatavojas lielajai bēgšanai atpakaļ uz savām mājām.

"Da Vinči kods" ("The Da Vinci Code") – 760,0 miljoni ASV dolāru

Dena Brauna 2003. gada romāns "Da Vinči kods" piesaistīja pasaules uzmanību, padarot filmas adaptāciju praktiski garantētu.

Filmas sižets: galvenais varonis profesors Roberts Lengdons (Toms Henkss) tiek iesaistīts senu noslēpumu atklāšanā, kas saistīti ar Svēto grālu. Kopā ar kriptogrāfijas speciālisti Sofiju Nevē (Odrija Totū) viņš cenšas izprast mīklainas norādes, kas varētu būt iešifrētas Leonardo da Vinči gleznā "Svētais vakarēdiens". Situāciju sarežģī tas, ka tai pašā laikā viņiem nākas bēgt no policijas kapteiņa (Žans Reno), kurš tur Lengdonu aizdomās par Luvras muzeja kuratora slepkavību un vēlas viņu arestēt. Bez tam Romas Katoļu baznīcas organizācija Opus Dei cenšas darboties pret Svētā grāla noslēpumu atklāšanu.

"Forests Gamps" ("Forrest Gump") – 678,2 miljoni ASV dolāru

Lai gan "Forests Gamps" nav viņa karjeras ienesīgākā filma, tā neapšaubāmi ir Henksa veiksmīgākā, ciktāl tas attiecas uz atzinību. Viņa galvenā loma ne tikai ieguva otro Oskara balvu kā "Labākais aktieris galvenajā lomā", bet arī ieguva "Labākā filma" balvu.

"Forrests Gamps" ir ne tikai viens no lielākajiem Henksa karjeras, bet arī deviņdesmito gadu kino hitiem. Pēc iznākšanas 1994. gadā, tā strauji kļuva par neatņemamu populārās kultūras daļu, un filmas ainas, citātus, tēlus vai mākslinieciskos paņēmienus joprojām ierindo dažādos "visu laiku labākais" sarakstos.



Filmā galvenais varonis, vientiesīgais Forests Gamps, neapzināti vai pats negribot nokļūst būtiskos vēsturiskos notikumos, taču kinolentes kodolu veido vēstījums par mīlestību un labestību.

"Rotaļlietu stāsts 2" ("Toy Story 2") – 511,3 miljoni ASV dolāru

"Rotaļlietu stāsts" bija filma, kas izveidoja "Pixar" no maza jaunuzņēmuma līdz pasaules izcilākajai animācijas studijai. Tomēr daudziem cilvēkiem tieši "Rotaļlietu stāsts 2" bija mīļākā filma... Labi, trešā daļa pārspēja! Otrā filma arī pārsteidza pirmo daļu ieņēmumu ziņā, kas nebija liels pārsteigums, jo "Pixar" vairs nebija nezināms.

Lai gan franšīze vēl nebija sasniegusi savu augstāko punktu, "Pixar" ar šo filmu pierādīja, ka spēj radīt turpinājumus, kas atbilst un pat aizēno oriģinālās filmas kvalitātes nepilnības.

Runājot par turpinājumiem, kas tiek sagaidīti ar ārkārtīgi lielām cerībām, visi skatieni bija vērsti uz "Rotaļlietu stāstu 2" un to, kā tas nolemtu sekot savam novatoriskajam trīskārtējam Kinoakadēmijas balvai nominētajam priekšgājējam.

Rotaļlietas atgriežas – ar jauniem spēkiem, jauniem draugiem un jauniem, fantastiskiem piedzīvojumiem! Kovbojs Vudijs, kā izrādās, ir ļoti sena, vērtīga rotaļlieta, tāpēc ļauns leļļu kolekcionārs viņu nolaupa. Vudija draugi, pārējās rotaļlietas, dodas drosmīgo kovboju glābt. Bet viņiem nav ne jausmas, ka Vudijam tīri labi iepatikusies dzīve muzejā, jo šeit viņš satiek savu nekad neredzēto ģimeni.

"Eņģeļi un dēmoni" ("Angels & Demons") – 485,9 miljoni ASV dolāru

Kad "Da Vinči kods" tika izlaists gan kā grāmata, gan kā filma, tas bija viens no galvenajiem notikumiem, tāpēc bija skaidrs, ka nepieciešams turpinājums! Kad turpinājums tika izdots ar nosaukumu "Eņģeļi un dēmoni", tas radīja līdzīgu ažiotāžu kā "Da Viči kods", arī kļūstot par hitu.

Par filmu: profesors Lengdons saņem uzaicinājumu no slēgtā Šveices institūta CERN analizēt mistisku simbolu, kas iededzināts uz zvērīgi noslepkavota fiziķa krūtīm. Iespējams, ka minētais noziegums ir saistīts ar senu ienaidu, ko pret katoļu baznīcu auklē sena un slepena zinātnieku organizācija – "Illuminati". Kamēr Vatikānā notiek jaunā pāvesta ievēlēšana, Lengdonam ir laiks tikai līdz pusnaktij, kad Vatikānu līdz ar visiem iemītniekiem no zemes virsas var noslaucīt ar neiedomājamu spēku apveltītā antiviela, kura ir nozagta institūtā. Vienīgais cilvēks, uz ko Lengdons var paļauties, ir zinātniece Vitorija Vetra, ar kuru kopā sākas skrējiens pa aizzīmogotiem Vatikāna pazemes un virszemes labirintiem, lai atrastu vislabāk apslēpto vietu zemes virsū – seno "Illuminati" vadības centru.

"Glābjot ierindnieku Raienu" ("Saving Private Ryan") – 485 miljoni ASV dolāru

Stīvens Spīlbergs ir "zelta režisors". Tāds kinorežisors, kurš ne tikai zina, kā no aktieriem iegūt perfektas izrādes, bet arī ar kuru katram aktierim gribētos strādāt.

Viņš un Henkss veic lielisku darbu kopā ikreiz, kad sadarbojas, un viņu neaizmirstamākā sadarbība radās no plaši izslavētās kara filmas "Saving Private Ryan".

Filma ir par ASV armijas kapteini Džonu Milleru un viņa vienību, kas Otrā pasaules kara frontē dodas meklēt ierindnieku Džeimsu Frānsisu Raienu, kura pārējie trīs brāļi ir gājuši bojā karā.

"Pamestais" ("Cast Away") – 429,6 miljoni ASV dolāru

Režisora Roberta Zemeka izdzīvošanas filma lielākā daļa ir vienpersoniska izrāde no Henksa puses (lai pilnvērtīgi atveidotu galveno varoni, filmas uzņemšanas laikā Henkss piedzīvoja ievērojamas fiziskas pārmaiņas). Tomēr filmas finansiālie panākumi liecina par viņa zvaigžņu spēku, izcilā sižeta un koncepcijas nozīmi. Šī filma ir izcila un mūžīga amerikāņu klasika.

Henkss par lomu filmā "Pamestais" tika nominēts kā "Labākais aktieris" galvenajā lomā 73. Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā.

Filmas apraksts: Čaks Nolands ir kompānijas FedEx darbinieks, kurš pēc lidmašīnas avārijas Klusā okeāna dienvidu daļā nokļūst uz neapdzīvotas salas. Nu Čakam, izmantojot lidmašīnas kravas atlikumus, jāmēģina uz salas izdzīvot līdz brīdim, kad viņu atradīs.

"Rotaļlietu stāsts" ("Toy Story") – 394,4 miljoni ASV dolāru



Kā jau noskaidrojām, "Rotaļlietu stāsts" bija milzīgs lēciens Holivudas animācijas nodaļas progresā un attīstībā. Pirmā franšīzes filma izvirzīja "Pixar" pasaules virsotnē, runājot tieši par animācijas filmām. "Pixar" ar šo vienu filmu parādīja, ka spēj aizkustināt skatītāju sirdis, stāstot šo oriģinālo un unikālo stāstu. No šis filmas attīstījās pēdējo trīs gadu desmitu labākās animācijas filmas.



Filma ir stāsts ir par rotaļlietām, kas atdzīvojas, kad klāt nav to saimnieku, un galvenie varoņi ir šerifs Vudijs, rotaļlietu kovbojs, un Bazs Gaismasgads, astronauta figūra.

"Apollo 13" – 355,2 miljoni ASV dolāru



Režisora Rona Hauarda vēsturiskās drāmas budžets bija 62 miljoni ASV dolāru. To varētu uzskatīt par augstu deviņdesmito gadu vidus drāmai, bet patiesībā tas ir zems, ņemot vērā aktieru sastāvu un tās tehnisko pusi.

Henksa tēla izteikto frāzi "Hjūstona, mums ir problēma" ("Houston, we have a problem") Amerikas Kinoinstitūts atzina par 50. visu laiku labāko frāzi no filmām. Viņa varonis ir filmas sirds un dvēsele.

Filma ir par Apollo 13 misiju un astronautu Lavela, Džeka Svaigerta un Freda Heisa atgriešanos uz Zemes pēc skābekļa tvertē notikušā sprādziena. Tajā galvenās lomas attēlo Toms Henkss, Kevins Beikons, Bills Pakstons, Gērijs Sinīzs un Eds Heriss.