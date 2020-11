Dāma, kuru nereti notur par vīrieti. Unikālajai aktrisei Tildai Svintonei – 60 

Savdabīgs skaistums – šie vārdi lieliski raksturo Tildu Svintoni, kuras talantam un lomu diapazonam šķietami nav robežu. Par Svildu sauktās aktrises karjera un dzīves notikumi bijuši viens par otru raibāki, un uz dažiem no tiem atskatīsimies viņas apaļajā 60. gadu jubilejā.

Katerīna Matilda Svintone, kura vēlāk labskanīguma dēļ sevi pārdēvējusi par Tildu Svintoni, dzimusi 1960. gada 5. novembrī Londonā, Lielbritānijā. Kā britu armijas ģenerāļa meita, jaunā Tilda gāja dižciltīgā meiteņu skolā, esot kā klasesbiedrenes, tā arī draudzenes ar vēlāk visiem tik labi zināmo princesi Diānu. Pēc mācībām skolā viņa turpināja studijas, mācoties Kembridžas universitātē un koncentrējoties uz sociālo un politikas zinātni. Tomēr, lai arī kādas būtu viņas izvēles, Tildas sirds allaž piederējusi aktierspēlei.

Viņas karjeras pirmsākumi meklējami teātros, taču pēcāk sieviete guvusi iespēju pierādīt sevi kino. Pēc pirmās filmas "Caravaggio" (1986) sekoja arī citas, taču starmešu gaismas pavērsās viņas virzienā pēc piedalīšanās "Edward II" (1991) un "Orlando" (1992) kinolentēs.

Starp citu, kā raksta "Guardian", piedalīšanās tieši "Orlando" uzņemšanā vēl aizvien ir viens no Tildas spilgtākajiem veikumiem kinopasaulē. Savukārt par lomu filmā "Maikls Kleitons" ("Michael Clayton") viņa ieguva savu vienīgo "Oskaru". Lūk, izdevuma top 10 filmas ar unikālās aktrises piedalīšanos!

"We Need to Talk About Kevin" (2011) "Orlando" (1992) "A Bigger Splash" (2015) "The Deep End" (2001) "I Am Love" (2009) "Okja" (2017) "Young Adam" (2003) "Snowpiercer" (2013) "Trainwreck" (2015) "Julia" (2008)



Lai gan Tildas aktierprasmes nav apšaubāmas, viņas āriene, lai arī uz kura ekrāna un skatuves parādītos, bieži vien saturam liek kļūt mazāk svarīgam. Gaišā āda, lielās, zaļās acis un allaž īsie mati palīdzējuši paspilgtināt daudzus tēlus, taču nereti šī iemesla dēļ viņai arī radušās problēmas ikdienas dzīvē. Piemēram, lidostās Tilda nereti noturēta par vīrieti, tāpēc smejoties intervijā atzinusi, ka laikam jau vajadzētu veikalu plauktos vērst uzmanību lūpukrāsām. "Es neesmu pārliecināta, vai saprotu, ko viņi domā, kad cilvēki man saka, ka es izskatos citādāk. Atšķirīga no kā? Un arī tad, ja es atšķiros, nu un?" par savu izskatu izteikusies aktrise.

Savas karjeras laikā viņa piedzīvojusi visdažādākās pārvērtības, taču viena no pēdējām reizēm kvalificējas arī kā viena no visiespaidīgākajam. Runa ir par Luka Gvadanjīno režisēto trillera, drāmas, šausmu filmas un mistikas sajaukumu "Suspiria", kurā aktrise atveido vairākas lomas – deju skolas vadītāju mis Blanku, Helēnu Markosu, kā arī 82 gadus veco doktoru Jozefu Klempereru. Tieši pēdējā minētā loma ilgstoši turēta noslēpumā, un nezinātājam būtu grūti pateikt, ka aiz brillēm un polsterētā tērpa apakšā slēpjas talantīgā aktrise.



Aktrisei ir bijušas neskaitāmi daudzas lomas, un dažas no tām viņa atveidojusi ne tikai uz skatuves vai filmēšanas laukumā. Savu māksliniecisko pusi 2013. gadā viņa atrādīja arī performancē Modernās mākslas muzejā Ņujorkā, astoņas stundas guļot stikla kastē. Šai daudziem negaidītajai instalācijai dots nosaukums "Varbūt" ("The Maybe"). Šādā mākslinieciski organizētajā procesā viņa pirmo reizi piedalījās 1995. gadā Londonā, raksta raidsabiedrība BBC.

2013. gadā pie klausītājiem nonāca arī Deivida Bovija dziesma "The Stars (Are Out Tonight)", kuras oficiālais videoklips veidots kā īsfilma – mistisks trilleris. Tajā kopā ar mūziķi redzama arī daudzpusīgā Tilda.

Dažādu notikumu un neparastu scenāriju pilna bijusi arī Tildas mīlas dzīve. Aktrise iemīlējās radošajā personībā Džonā Bērnā, un 1997. gadā pārim piedzima dvīņi. 2003. gadā viņi pašķīrās, un aktrise ātri vien bija gatava mesties jauna kavaliera apskāvienos.

Viņas otrais un tagadējais dzīvesbiedrs ir Sandro Kops, ar kuru Tilda sastapās "Nārnijas hronikas" filmēšanas laukumā. Jāpiebilst, ka Sandro ir gandrīz 20 gadu jaunāks nekā Tilda, tomēr ne šis, ne arī kāds cits visai interesants fakts abu mīlestībai nav traucējis. Situācija Svintonu rezidencē sākotnēji bijusi visai neparasta – tur dzīvojusi kā pati Tilda ar bērniem, mīļotais Sandro, tā arī bijušais – Džons. Pēcāk viņš nodibinājis jaunas attiecības. Reiz intervijā viņa izteikusies: "Mans bērna tēvs un es esam labās attiecībās. Un tagad esmu ļoti laimīgās attiecībās. Mēs visi esam labi draugi. Dzīvei nav jābūt sarežģītai. "