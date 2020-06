Filmējot jauno spiegu trilleri 'Tenet', Nolans lauzis tradīciju 

Viena no Kristofera Nolana tradīcijām, strādājot pie jaunas filmas, ir sapulcināt savu komandu, lai kopā pirms filmēšanas uzsākšanas noskatītos ar attiecīgo žanru saistītas filmas, tādējādi smeļoties iedvesmu un noskaņojumu. Taču, uzņemot savu jaunāko veikumu "Tenet", viņš šo tradīciju lauzis.

"Interesanti, bet šī ir viena no pirmajām filmām, ko es taisu pilnīgi bez jebkādiem sagatavošanās seansiem," Nolans atklāj ārvalstu medijiem. "Un iemesls tam ir tāds, ka, manuprāt, spiegu žanrs mūsos ir no papēžiem līdz matu galiņiem. Es gribēju strādāt pēc atmiņas un sajūtas par šo žanru, nevis specifikas."

Nolans arīdzan stāsta, ka pirms filmēšanas un tās laikā arī pats nav skatījies ar spiegu tematiku saistītas filmas, lai lieki neietekmētos: "Spiegu žanrs manī ir dziļi iekšā līdz kaulam. Man nav nepieciešams atsaukties uz filmām un tās atkal noskatīties. Es to daru, lai atjaunotu bērnības saikni ar šīm filmām, lai radītu jaunatklāšanas sajūtu, dodoties uz kādu jaunu un svaigu vietu. Patiesībā šīm filmām būtu jānogādā viņus (filmas komandu – red.) tur, kur viņi iepriekš nav bijuši."

Pirms "The Dark Knight" ("Tumšais bruņinieks") Nolans sapulcināja savu komandu un kopā noskatījās Maikla Manna krimināldrāmu "Heat" ("Drudzis"), bet pirms kara drāmas "Dunkirk" ("Dankērka) iedvesmas un noskaņas radīšanai tika "All Quiet on the Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām") and "The Battle of Algiers" ("Alžīras kauja").

"Tenet", ko pats Nolans nodēvējis par savu līdz šim ambiciozāko veikumu, notikumi vēsta par tuvojošos Trešo pasaules karu, kas solās būt briesmīgāks par "atomholokaustu", un īpašais aģents, kuru atveido Džons Deivids Vašingtons, ceļo laikā, lai to novērstu. "Tenet" piedalās arī tādas zvaigznes kā Roberts Patinsons, Elizabete Debicki, Maikls Keins, Kenets Brana u.c., un paredzēts, ka uz ekrāniem filma nonāks 31. jūlijā.