Foto: Kā izaugušas mazās filmu zvaigznes 

Daudzas filmas tik spilgti iespiežas atmiņā, ka šķiet – tās uz ekrāniem nonāca vien vakar, lai gan patiesībā kopš satraucošā pirmizrādes brīža pagājuši 15, 20 un pat 30 gadi! Laiks nestāv uz vietas, un arī mazās filmu zvaigznes bērnu dienas atstājušas sen aiz muguras, tāpēc šoreiz ielūkosimies, ar ko reiz Holivudas jaunie spīdekļi nodarbojas šobrīd!

Kols Sprauss

Vai atceraties mazo Benu Gelleru – Deivida Švimmera atveidotā Rosa dēlu no kulta seriāla "Draugi"? Šajā lomā iejutās šobrīd labi pazīstamais dāmu mīlulis Kols Sprauss, kurš šogad svinēs savu 29. dzimšanas dienu. Tāpat Sprauss kopā ar dvīņu brāli Dilanu uzmirdzēja "Disney" kanāla komēdijseriālā "The Suite Life of Zack and Cody". Nu Sprausu brāļi izauguši par brašiem vīriem, gaišā galviņas nomainot pret tumšām matu cirtām.

Foto: Vida Press

Viena no Kola Sprausa šī brīža aktuālākajām lomām ir jauniešu auditorijai mērķētajā "Netflix" seriālā "Riverdale", kuram nupat iznākusi jauna, pēc skaita 5. sezonā. Tajā viņš atveido no atšķirīga sabiedrības slāņa nākušo rakstīšanas mīļotāju Džaghedu Džonsu, kuram sirdij tuva mistēriju risināšana.

Abigeila Breslina

Mazbudžeta komēdija "Little Miss Sunshine" ("Mis Saulstariņš") bija kā svaigs malks un pozitīvs enerģijas lādiņš, taču jo īpaši no filmas atmiņā palikusi Abigeilas Breslinas atveidotā meitenīte, kas izcēlās ar amizantiem tekstiem un rīcībām. Viņa savu vārdu ierakstījusi vēsturē kā viena no jaunākajām aktrisēm, kas ieguvusi prestižās "Oskara" balvas nomināciju. Toreiz Abigeilai bija tikai 10 gadu.

Foto: Vida Press

Aktrises talanta cienītāji var noskatīties vienu no pēdējiem veikumiem ar viņas piedalīšanos – tā ir filma "Zombieland: Double Tap", kas dienasgaismu ieraudzīja 2019. gadā. Ja ir vēlme paskatīties kaut ko senāku, vērts pieminēt tādas filmas kā "Definitely, Maybe" ("Noteikti, varbūt") un "My Sister's Keeper".

Džonatans Lipnickis

Teju vai neticami, taču pagājuši jau 25 gadi, kopš mazais Džonatans Lipnickis iekaroja daudzu simpātijas ar piemīlīgā Reja Boida lomu "Džerijā Magvairā", kur galvenās lomas atveidoja Toms Krūzs un Renē Zelvēgere. Piedalīšanās šajā kinolentē viņam deva milzīgu atpazīstamību, kam sekoja uzaicinājumi piedalīties citos projektos. Mazais zēns ar apaļajām brillītēm sevi lieliski pierādīja arī 1999. gada filmā "Mazais Stjuarts". Kā raksta "Imdb", pēc vairākām veiksmīgām filmām viņš nolēma "iepauzēt" aktiera karjeru un nodoties savam vecumam atbilstošākām aktivitātēm – skolas absolvēšanai un dalībai pulciņos.

Foto: Vida Press

Taču arī pēcāk viņš turpinājis bērnībā iemīto kino pasaules taciņu. Šobrīd 30 vecais Lipnickis piedalījies tādās filmās kā "Circus Kane" un "For the Love of Money", taču, kā raksta "E!Online", viņš dzīves laikā padziļinātāk apguvis arī Brazīlijas džiudžitsu prasmes.

Mērija Keita un Ešlija Olsenas

Kad seriālā "Pilna māja" ("Full House") ienāca, precīzāk – tika ienestas Mērija Keita un Ešlija Olsenas, viņas vēl nestāvēja kājās, taču daudzsēriju kinolentes noslēgumā abas bija sasniegušas jau deviņu gadu vecumu, raksta "Insider". Pēcāk mazajām dāmām tapa arī savs seriāls "The Adventures of Mary-Kate & Ashley", bet vēlāk sekoja piedalīšanās seriālā "Two of a Kind" ("Kā divas ūdenslāses"), kurā māsiņas varēja abas vienlaicīgi gozēties TV ekrānos. Ar viņu dalību tapušas arī tādas filmas kā "Passport to Paris" un "Our Lips Are Sealed".

Foto: Vida Press

Ilga aktrišu karjera gan viņām neizdevās. Pamazām māsiņas izauga un talanta trūkumu vairs nevarēja nomaskēt bērnišķīgā neveiklībā. Tiesa, drīz viņas to saprata arī pašas un nopietnai aktrišu karjerai atmeta ar roku. Mērija-Keita pēdējo reizi uz lielajiem ekrāniem mirdzējusi 2011. gada filmā "Beastly", bet Ešlija plinti krūmos meta vēl agrāk.

Foto: Reuters/Scanpix

Vēlāk abas izmēģināja spēkus modes industrijā un guva tur atzīstamus panākumus, arī pašas turpinot baudīt modes ikonu statusu. Jāteic, ka daudz veiksmīgāka karjera kinoindustrijā izvedusies viņu jaunākajai māsai Elizabetei, kas filmējusies tādās lielbudžeta filmās kā "Avengers", "Captain America: Civil War" u. c.

Dakota Feninga

Dakotas Feningas gadījums ir viens no retajiem, kas Holivudā nav noslēdzies ar fiasko. Viņai no bērnu aktrises izdevies veiksmīgi pārkāpt arī pieaugušo kinoindustrijā, turpinot soļot pa karjeras kāpnēm vēl šobaltdien. Savu vārdu uz kino pasaules kartes Feninga uzlika ar filmu "I Am Sam", taču piedalījusi arī tādās pazīstamās kinolentēs kā "Hide and Seek", "Man on Fire" un "War of the Worlds".

Foto: Vida Press

Mazā meitene burtiski izaugusi kameras priekšā, jau astoņu gadu vecumā tiekot nominēta Ekrāna aktieru ģildes balvai ("SAG Awards"). Sarunā ar "Variety" aktrise gan norāda, ka viņai nereti nākas sevi aizstāvēt, ņemot vērā, ka starmešu gaismās nonākusi tik jaunā vecumā. Vai aktrise nepārdzīvo, ka nevarēja izbaudīt "normāla bērna" dzīves priekus? "Es nezinu daudz cilvēku, kas manā vecumā būtu bijuši tādās vietās vai sastapušies ar tik dažādiem cilvēkiem kā es. Tas manai dzīvei ir devis tik daudz, ka kļūst nedaudz sāpīgi brīžos, kad cilvēki tajā mēģina saskatīt kaut ko negatīvu," sacījusi Feninga.



Kino ir Feningas dzīve un aicinājums, tāpēc šobrīd 26 gadus vecā sieviete turpina lieliem soļiem doties pretī jaunām uzvarām. Viņa iesākto kursu nav mainījusi, turpinot piedalīties interesantos un lielu popularitāti iemantojušos projektos (piemēram, "Krēslas" sāga, "Oušenas 8").

Makolijs Kalkins

Šis saraksts nebūtu pilnīgs, ja tajā neatrastos vieta arī Kevinam Makalisteram jeb Makolijam Kalkinam, uz kura dzimšanas dienas tortes 2020. gada vasaras noslēgumā gozējās skaitlis 40. Pat ja aktieris gribētu izbēgt no neoficiālā statusa "Zēns, kuru Ziemassvētkos aizmirsa mājās", viņš nevarētu, jo tieši ar to Kalkins ierakstījis savu vārdu kino pasaulē. Jāteic gan, ka viņa Holivudas zvaigzne ilgi un tālu nemirdzēja – lielajai slavai sekoja pamatīga grimšana purvā, saskaroties ar atkarību problēmām un iepinoties vienā skandālā pēc nākamā.

Foto: Vida Press

1994. gadā Kalkins atveidoja galveno lomu filmā "Bagātais Ričs" ("Richie Rich"). Tāpat jāatzīmē fakts, ka 1991. gadā viņš piedalījās aizsaulē aizgājušā mūziķa Maikla Džeksona hita "Black or White" videoklipā. Taču pēc Riča lomas atveidošanas iestājās klusums, un uz ekrāniem Kalkins atkal parādījās vien pēc nepilniem 10 gadiem lentē "Party Monster". Neveiksmīgos centienus atgriezties apritē aizēnoja skandāli, ballītes un heroīna atkarības piesaukšana.

Lai gan labu galu daudzi Kalkinam neredzēja, pēdējo gadu novērojumi liecina, ka aktieris patiesi atkopies. Viņš izskatās dzīvespriecīgāks un smaidīgāks, tāpēc sensāciju kārotājiem vairs nav nekāds gardais kumoss.

Tomass Sengsters

Pirms gandrīz 18 gadiem mazais Sems izlauzās cauri Hītrovas lidostas drošības dienestam, lai satiktu savu mīlestību, amerikāņu skolniecīti Ziemassvētku filmā "Tāda ir mīlestība" ("Love Actually"). Šobrīd Sema atveidotājam Tomasam Sengsteram ir 30 gadu, taču vēl aizvien viņš tiek asociēts ar mazā mīlētāja lomu.



Foto: Vida Press

"Love Actually" bija otrā filma Sengstera aktiera karjerā. Nu to jau ir vairāk nekā 20. Tāpat viņš aktīvi filmējas dažādos TV seriālos. Viņš ir arī basģitārists mūzikas grupā "Winnet", kuras soliste ir aktiera māte.

Alisone Stonere

Foto: Vida Press



Kad Alisone bija bērns, liela daļa viņu atpazina kā Sāru Beikeri no ģimeniskās komēdijas "Ducis ir lētāk" ("Cheaper by the Dozen"). Mazā dāma ar puiciskajiem izgājieniem teju katru dienu izdomāja kādu nebēdnību, kurā, protams, ievilka arī pārējos brāļus un māsas. Šobrīd 27 gadus vecā aktrise piedalījusies arī kritiķu nozākātās, bet skatītāju mīlētās "Solis augšup" tapšanā un vairākos franšīzes turpinājumos, atrādot savas iespaidīgās dejošanas prasmes.

Starp citu, mazās meitenes dejošanas prasmes novērtējusi arī mūziķe Misija Eliota, deviņu gadu vecumā uzaicinot filmēties dziesmas "Work It" videoklipā. Kas interesanti, 2019. gadā Alisone šos pašus deju soļus atrādīja arī Misijas Eliotas šovā, liekot faniem vienbalsīgi secināt – dejošanas iemaņas dzīves laikā nekur nav pazudušas.

Alisone vēl aizvien turpina darboties šovbiznesā, rakstot dziesmas, izrādot dejošanas prasmes dažādos projektos, kā arī veidojot saturu savā "YouTube" kanālā.