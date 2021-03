Gudrajai blondīnei Rīzai Viterspūnai – 45 

Kad uz ekrāna lasāms Rīzas Viterspūnas vārds, diezgan droši zināms, ka skaitīsimies kādu romantisku filmu ar komēdijas elementiem. Šī žanra zīmogs Viterspūnai seko jau no 2001. gada, kad iznāca stāsts par "Gudro blondīni". Pavisam drīz Viterspūna notrauks putekļus Ellas Vudsas kurpēm, kurai vairs nebūs 25, jo 22. martā aktrise atzīmē 45. dzimšanas dienu. Tas nozīmē, ka arī "Gudro blondīni" redzēsim nu jau labākajos gados.

1976. gadā dzimušās aktrises vecāki cieši saistīti ar medicīnu. Tēvs bija ārsts, bet mamma – medmāsiņa, kas rādījuši uzteicamu paraugu, kurā meitas dzīvei pēcāk virzīties. Rīzas sirds tomēr daudz vairāk sliecās skatuves un ekrāna virzienā.

Kad Rīzai bija vien 14, atsaucoties uz sludinājumu avīzē, viņa attapās savā pirmajā vadošajā lomā filmā "The Man in the Moon" (1991). Pēc vidusskolas beigšanas viņa pat diezgan nopietni apdomāja atteikšanos no sapņa par kino, apsverot iespēju pierādīt sevi medicīnā. 1996. gadā viņas loma filmā "Freeway" izpelnījās atzinību arī kritiķu vidū, tāpēc iegūtās uzslavas aktrisei lika daudz ko pārdomāt. Viņa pameta mācības, lai varētu vairāk koncentrēties uz savas aktiermeistarības izkopšanu. Tomēr, šķiet, izsalkums pēc zināšanu gūšanas viņai nerimās – arī pēc tam viņa uzsāka mācības Stenfordas Universitātē, lai specializētos literatūrā, tomēr arī šīs mācības viņa pameta, lai ar visiem spēkiem atgrieztos pie darba.

Pavisam drīz viņa sevi pierādīja kā vareni spēcīgu jauno aktrisi. Un filmas "Pleasantville" (1998), "Election" (1999) un "Cruel Intentions" (1999) bija apliecinājums tam. Starp citu, aktrise arī pamirdzējusi superpopulārā seriāla "Draugi" sestajā sezonā – Viterspūnai bija uzticēta Dženiferas Anistones tēla Reičelas Grīnas māsas loma. Savukārt filmas "Clueless" atlasē viņas kandidatūra tika atsijāta, raksta "Harper's Bazaar".

Pēc tam, kad pasaulē nāca Rīzas pirmdzimtais, viņa turpināja ceļu augšup – loma neticami atzītajā filmā "Gudrā blondīne" jeb "Legally Blonde" (2001) izpelnījās plašu sajūsmu. Šajā filmā Rīza atveidoja Ellu Vudsu – jaunkundzi, kura savam bijušajam puisim vēlas pierādīt, ka ir gana gudra, un tā teikt – "precama". Filma guva negaidīti labus panākumus, tāpēc pēc diviem gadiem sekoja arī otrā daļa, pēc kuras viņa nopelnīja 15 miljonus ASV dolāru jeb 15 reizes lielāku atlīdzību nekā par pirmo filmas daļu. Šī filma ļāva viņai nostabilizēties labāko aktieru vidū. Jāatzīst, ka tā ļāva viņai arī krietni pareizināt summu bankas kontā – atsaucoties uz "Hollywood Reporter", viņa tolaik kļuva par vienu no labāk pelnošajām aktrisēm.

2006. gadā Viterspūna tika pie savas pagaidām vienīgās "Oskara" statuetes – šo balvu viņai atnesa galvenā loma filmā par mūziķi Džoniju Kešu "Sirds robeža" ("Walk the Line").

Viterspūna karjeras laikā gan pelta, gan arī celta saulītē. Ņemot vērā, ka daudziem ir aizspriedumi pret romantiskajām komēdijām, tās cieši saistītas ar Viterspūnas kā aktrises talanta trūkumu, taču 2014. gadā viņa saviem kritiķiem lika vēlreiz pārdomāt sacīto. Ļoti veiksmīga izrādījās filma "Mežone" ("Wild"), kurā viņa atveido grēku izpircēju, kas kājām mēro vairāk nekā 1000 jūdzes. Šis tēlojums Viterspūnai atnesa ne tikai otro "Oskara" nomināciju dzīvē, bet arī popularitāti, kas kopš "Gudrās blondīnes" laikiem jau bija piemirsusies.

Viterspūna ir divas reizes precējusies. Filmējoties "Cruel Intentions", viņa metās kaislīgā romāniņā ar Raienu Filipu, kuru jau pirms tam bija satikusi savā 21. dzimšanas dienā. Viss norisinājās tik strauji, ka pāris žigli vien apprecējās. Pēc kāzām 1999. gadā jaunlaulātie teju uzreiz ģimenē sagaidīja savu pirmdzimto Avu Elizabeti, bet pēcāk dēlu Dīkonu.

Pēc šīs savienības iziršanas un romāna ar aktieri Džeiku Džilenholu, viņa vairījās veidot attiecības ar aktieriem. Jāteic gan, ka tālu no lauciņa viņa netika, jo drīz pēc tam simpātijas uzplauka Viterspūnas un Holivudas talantu aģenta Džima Tota starpā. 2011. gadā abi salaulājās, bet pēc gada jaunajai ģimenei pievienojās vēl viens ģimenes loceklis – dēls Tenesijs Džeims Tots.



2018. gadā Viterspūna savā "Instagram" kontā apstiprināja, ka uz ekrāniem sagaidīsim "Gudrās blondīnes" trešo daļu. Vai kaut kas tiks aizņemts no pirmajām filmām? "Deadline" rīcībā esošā informācija liecina, ka jā – piemēram, slavenais "bend and snap" triks, kas bruģē panākumus komunikācijā ar vīriešiem. Jaunās kinolentes scenārija autore būs Mindija Kalinga, kas pie darba ķērusies kopā ar "Brooklyn Nine-Nine" veidotāju Denu Gūru.