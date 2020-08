Kas ir Liu Jefeja: pieci fakti par Mulanas lomas atveidotāju 

Viens no kinomīļu šī gada gaidītākajiem notikumiem ir "Disney" kinostudijas filma par bezbailīgo kareivi Mulanu, kas uz ekrāniem Latvijā nonāks 11. septembrī. Galveno lomu stāstā par leģendāra kareivja meitu, kura, izlikdamās par vīrieti, iemanto slavu kā viena no izcilākajiem karotājiem Ķīnas vēsturē, atveido Liu Jefeja (Liu Yifei) – viena no slavenākajām un veiksmīgākajām Ķīnas aktrisēm.

Filmas pirmizrādes gaidās piedāvājam iepazīties ar pieciem zīmīgiem faktiem no aktrises dzīves un radošajām gaitām, kas apliecina viņas talanta daudzpusīgumu.

Viena no tūkstoša



Svarīgākā lieta, kas jāzina par jauno Mulanu, ir fakts, ka viņa tika izvēlēta no 1000 kandidātēm. "Disney" studija atklājusi, ka izskatījuši vairāk nekā 1000 pieteikumu no pieciem kontinentiem. Galvenās prasības aktrisēm bija tekoša angļu valoda, cīņas mākslu prasme, kā arī pieredze Holivudas kino.

Dziedošā aktrise



2005. gadā Jefeja parakstīja līgumu ar "Sony Music Entertainment Japan" un laida klajā divus albumus. Pirmais Japānā izdotais singls "Mayanoka no Door" tika pat izvēlēts par dziesmu animācijas seriālam "Powerpuff Girls Z".

Prot apieties ar zobenu



Smalkās miesasbūves daiļava lieliski ir apguvusi zobenu cīņu un cīņas mākslu. To viņa nodemonstrēja 2008. gada filmā "The Forbidden Kingdom", kur spēlēja kopā ar Džekiju Čanu un Džetu Lī. Lielāko daļu triku savās filmās Jefeja izpilda pati, un arī Mulanas lomai viņa speciāli trenējās, lai apgūtu senajai kareivei piemītošo lokanību un spēku.

Veiksmīga modele



Savu karjeru Jefeja patiesībā sāka kā modele astoņu gadu vecumā, ko turpināja paralēli aktrises karjerai, kļūstot arīdzan par vienu no atpazīstamākajiem vārdiem Ķīnas modeļu biznesā. Viņa bijusi reklāmas seja vairākām lielām prominentu zīmolu kampaņām, tostarp "Garnier" un "Pantene".

Kaķu mīle



Jefeja ir kaislīga kaķu mīle – kopā ar savu māti viņa regulāri sadarbojas ar bezpeļņas organizācijām, kas palīdz ielas kaķiem atrast mājas. Viņa arī atklājusi, ka bijis laiks, kad Pekinas dzīvoklī kopā ar viņu mituši veseli 30 kaķi. Skaista, prasmīga, mērķtiecīga un ar plašu sirdi – īstena Mulana!