'Melnā atraitne': Pieci fakti no Natašas Romanovas pagātnes 

Supervaroņu filmas "Melnā atraitne" ("Black Widow") pirmizrāde paredzēta 2020. gada 6. novembrī, un pirms lielā notikuma piedāvājam iepazīties ar vienu no noslēpumainākajām "Marvel" komiksu varonēm – Natašu Romanovu jeb Melno atraitni.

Nataša Romanova tika audzināta kā spiedze un lielāko daļu savas dzīves pavadījusi šajā profesijā, tāpēc – ja runa ir par privātās dzīves nosargāšanu, tad šajā ziņā viņa ir meistare. Filma atklās Romanovas tēlu jaunā gaismā un kontekstā, un to var palīdzēt vieglāk uztvert zināšanas par daiļās spiedzes pagātni.

Melnā atraitne ir dzimusi Krievijā



Lai gan viņas akcents par to neliecina, Romanova ir krievu emigrante, kas dzimusi padomju laikā. Kā atklājas filmā "Atriebēji: Noslēgums" ("Avengers: Endgame"), viņas tēva vārds ir Ivans, taču to viņa nezināja līdz pat sava mūža galam, jo bērnībā viņu no ģimenes atšķīra.



Melno atraitni trenēja "Sarkanajā istabā"



Filmā "Atriebēji: Ultrona laikmets" ("Avengers: Age Of Ultron") Romanova tiek trenēta kā ierocis, kura mērķis ir vairot Krievijas varu un slavu. Iestādes nosaukums, kurā viņu sagatavoja misijai, ir "Sarkanā istaba". Apmācības mērķis bija atbrīvot viņu no cilvēcības, lai kļūtu par perfektu spiedzi un slepkavu.



Melnajai atraitnei nevar būt bērni



Kad Melnā atraitne ar Halku filmā "Atriebēji: Ultrona laikmets" cenšas saprast savu attiecību statusu un nākotni, atklājas šokējošs fakts – viņai nevar būt bērni. Iemesls tam ir "Sarkanā istaba", kur viņas mentoriem šķita, ka grūtniecība būtu šķērslis viņas slepkavas karjerai, tāpēc ar ķirurģisku iejaukšanos "parūpējās", lai Romanova nekad nekļūtu par māti.



Melnajai atraitnei ir tumša pagātne ar Drakova meitu



Filma "Melnā atraitne" ir stāsts par grēku izpirkšanu, no slepkavas kļūstot par pasaules glābēju. Viens no grēkiem, kas Romanovai ir jāizpērk, saistīts ar vīrieša vārdā Drakovs meitu. Filmā "Atriebēji" ("The Avengers") Loki atklāj, ka notikumi risinājušies Sanpaulu slimnīcas ugunsgrēka laikā, taču vairāk varēs uzzināt no paša Drakova, kuram būs svarīga loma 2020. gada filmā. Viņu atveidos Rejs Vinstons.



Melnā atraitne iepazinās ar Klintu Bārtonu, kad viņam bija viņa jānogalina



Loki "Atriebējos" arīdzan atklāj Melnās atraitnes un Klinta Bārtona pagātni un to, kā no sliktajiem spēkiem viņa pārgāja pie labajiem. Pēc gadiem, kuri aizvadīti slepkavojot krievu labā, Romanova kļuva par mērķi Klintam Bārtonam ("Hawkeye"). Taču tā vietā, lai viņu nogalinātu, Bārtons nolēma viņu atstāt dzīvu un savervēt.

Filmai uz lielajiem ekrāniem bija jānonāk jau maija sākumā, bet martā tika paziņots par pirmizrādes pārcelšanu. "Melnās atraitnes" galvenā zvaigzne ir Skārleta Johansone, kura atzinusi, ka šī ir viņas mīļākā loma, ko jebkad spēlējusi.

Johansone ir iejutusies lomā piecas reizes, parādoties 2010. gada "Dzelzs vīrs 2" ("Iron Man 2"), 2012. gada "Atriebēji" ("The Avengers"), 2014. gada "Kapteinis Amerika: Ziemas kareivis" ("Captain America: The Winter Soldier" ), 2015. gada "Atriebēji: Ultrona laikmets" ("Avengers: Age of Ultron") un 2016. gada "Kapteinis Amerika: Pilsoņu karš" ("Captain America: Civil War").