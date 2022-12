'Netflix' tops: Desmit populārākie seriāli un filmas 2022. gadā 

Sākot ar ilgi gaidīto seriāla "Stranger Things" atgriešanos un beidzot ar pretrunīgi vērtēto "Dahmer" pirmizrādi, "Netflix" ir atskatījies uz 2022. gadu un izziņojis skatītāko filmu un seriālu sarakstu. Tas tika sadalīts, vērtējot darbus gan angļu, gan citās valodās. Šoreiz apskatīsim populārākās filmas un seriālus angļu valodā.

Atgādinām, ka "Netflix" mēra filmas panākumus, aplūkojot kopējo skatīšanās stundu skaitu filmas pirmajās 28 dienās.

"Netflix" 2022. gada populārākās filmas angļu valodā

1. vieta – "The Gray Man"

Brāļu Ruso lielbudžeta asa sižeta filma šķietami atmaksājās ar iznākšanu kinoteātrī un tai sekojošu straumēšanas izlaidumu, jo filma saņem nomināciju "gada populārākā filma "Netflix"". Lai gan portāla "IMDb" izveidotajā sarakstā, kur atklājās pēc skatītāju vērtējuma 2022. gada populārākās filmas, "The Gray Man" ieguva vien septīto vietu.

Sešas nedēļas filma noturējās pasaules top desmitniekā. No 17. jūlija līdz 4. septembrim straumēšanas platformā filma "The Gray Man" ir reģistrējusi 265 980 000 stundas. Tā tiek uzskatīta kā visu laiku ceturtā lielākā filma "Netflix", kam reģistrētas 253 870 000 straumēšanas stundas 28 dienās.

2. vieta – "The Adam Project"

"Ādama projekts" ir zinātniskās fantastikas filma, kurā laikā ceļojošs iznīcinātāja pilots (Raiens Reinoldss) piezemējas 2022. gadā un viņam ir jāsadarbojas ar jaunāko sevis versiju, lai glābtu pasauli.

Astoņas nedēļas šī filma tika iekļauta pasaules top 10, reģistrējot 233 160 000 stundas 28 dienu laikā.



3. vieta – "Purple Hearts"

Filmas stāsts seko grūtībās nonākušai topošajai dziedātājai un dziesmu autorei Kesijai un jūras kājniekam Lūkam, kuri piekrīt apprecēties tikai militāru labumu dēļ. Kad notiek traģēdija, šajā romantiskajā drāmā robeža starp to, kas ir īsts, un to, kas ir safabricēts, sāk izzust.

Filmas sešas nedēļas noturējās pasaules top desmitniekā. Nu tā ir septītā visvairāk skatītā "Netflix" filma 2022. gadā – reģistrētas 228 690 000 stundas 28 dienu laikā.



4. vieta – "Hustle"

Līdz šim filma "Hustle" tika uzskatīta par vienu no 2022. gada patīkamākajiem kino pārsteigumiem. Tajā Sandlers atveido Stenliju Sugermenu, "Filadelfijas 76ers" skautu, kurš sapņo kļūt par NBA treneri. Kas ir basketbola skauts? Katru talantīgu basketbolistu, pirms viņš nonācis profesionālā līmenī, kāds pamana. Parasti šie cilvēki ir basketbola talantu skauti, kuri cenšas atrast perspektīvus basketbolistus. Tomēr Stenlijs ir iestrēdzis, ceļojot pa pasauli, meklējot šo nākamo neatklāto talantu. Viņš ir pretrunā ar savu darba un privātās dzīves līdzsvaru un cenšas būt līdzās savai sievai Terēzei un viņu meitai, lai gan viņa prasīgais darbs mēdz traucēt.

Filma sešas nedēļas noturējās pasaules top desmitniekā, reģistrējot 198 310 000 stundas laikā no 5. jūnija līdz 17. jūlijam.

5. vieta – "The Tinder Swindler"

Februārī rakstījām: "Kur vien skaties, kur vien vērsies, it visur tiek runāts par jauno "Netflix" dokumentālo filmu "The Tindler Swindler" jeb ""Tinder" afērists". Tā tas patiesi bija! Filma, kas straumēšanas pakalpojumā nonāca 2. februārī, atklāj prātam neaptveramu stāstu par Šimonu Hajutu, kurš populārajā iepazīšanās lietotnē "Tinder" uzdevās par Saimonu Levijevu, Izraēlas briljantu oligarha Ļeva Levijeva dēlu, kurš darbojas bīstamajā briljantu biznesā.

Arī "Netflix" dati uzrāda, ka filma bija sensācija, jo piecas nedēļas šis kino darbs noturējās top 10. Tika reģistrētas 172 130 000 stundas laikā no 30. janvāra līdz 6. martam.



6. vieta – "The Sea Beast"

Kad jauna meitene uzkāpj uz leģendārā jūras briesmoņu mednieka kuģa, viņi uzsāk episku ceļojumu neatklātos ūdeņos – un kļūst par vēsturi.

Šis ir iespaidīgs rādītājs datoranimācijas piedzīvojumu filmai – tā septiņas nedēļas ierindojās pasaules top 10. Aplūkojot kopējo skatīšanās stundu skaitu filmas pirmajās 28 dienās, tika reģistrētas 190 150 000 stundas.

7. vieta – "Enola Holmes 2"

"Enola Holmes 2" ir 2022. gada noslēpumu filma un 2020. gada filmas "Enola Holmes" turpinājums, kurā abās galvenajā lomā ir Millija Bobija Brauna (dāma, kas iepriekš popularitāti guvusi seriālā "Stranger Things"). Tikko guvusi panākumus savas pirmās lietas atrisināšanā, Enola Holmsa seko sava slavenā brāļa Šerloka pēdās un atver savu aģentūru, taču atšķirībā no slavenā detektīva brāļa, viņai ir ļoti grūti iegūt klientus. Līdz kāda meitene lūdz palīdzēt atrast viņas pazudušo māsu...

Filma četras nedēļas turējās stabilā topa desmitniekā.

8. vieta – "Senior Year"

Iedomājies, ka kādu dienu pamosties un atklāj, ka ir jau iznākušas astoņas "Ātrs un bez žēlastības" filmas? Tieši tā notiek ar Rebelu Vilsoni gaidāmajā "Netflix" komēdijā "Senior Year". Tas būs stāsts par karsējmeiteni, kura pēc negadījuma nonāk 20 gadus ilgā komā. Pēc pamošanās viņa nolemj atgriezties vidusskolā, lai pabeigtu skolu un nopelnītu savu ilgi loloto izlaiduma karalienes kroni.

Galvenās lomas atveidotajā ir Rebela Vilsone.

Kino darbs sešas nedēļas bija "Netflix" pasaules top desmitniekā.

9. vieta – "The Man From Toronto"

Tai vajadzēja būt tikai nedēļas nogales atpūtai, lai romantiskā gaisotnē nosvinētu Lorijas dzimšanas dienu. Tedijs (Hārts) bija izplānojis ideālu nakti ar svecēm, ēdienu un jauku naktsmītni, kas izīrēta "Airbnb". Bet viņa rezervētā mājiņa bija tā pati, kurā apmetās slepkavu grupa.

"Cilvēks no Toronto" bija nežēlīgs, un viņš dažādos veidos spīdzināja savus upurus, līdz tie viņam nepaziņoja viņam nepieciešamo informāciju. Tomēr neviens īsti nezināja, kā viņš izskatās. Tātad, kad slepkavas redz Tediju ierodamies "Airbnb" naktsmītnē, viņi pieņem, ka viņš ir "Cilvēks no Toronto". Problēma bija tāda, ka Tedijs nekad dzīvē nevienam nebija iesitis (un labprātāk neiesaistījās šāda veida vardarbībā).

No 19. jūnija līdz 31. jūlijam reģistrētas 170 820 000 skatītās stundas, kas "The Man From Toronto" sešas nedēļas ļāva noturēties tops 10.

10. vieta – "Day Shift"

"Day Shift" ir 2022. gada amerikāņu pārdabiska asa sižeta komēdijas filma. Galvenās lomas atveidotājs ir tētis, kurš vēlas nodrošināt labu dzīvi savai gudrajai 10 gadus vecajai meitai, strādājot par baseina tīrītāju. Tomēr viņa īstais darbs ir vampīru medības un nogalināšana.

Filma četras nedēļas bija pasaules top desmitniekā.

2022. gada skatītākie "Netflix" seriāli angļu valodā

1. vieta – "Stranger Things (ceturtā sezona)"

"Stranger Things" ieņēma pirmo vietu "Netflix" populārāko seriālu sarakstā. Ne par pārsteigumu, tas bija godpilnajā pirmajā vietā arī "IMDb" izveidotajā sarakstā, kur tika noskaidroti skatītāju iecienītākie seriāli 2022. gadā.

ASV zinātniskās fantastikas šausmu seriāla "Stranger Things" autori ir brāļi Daferi (šis ir brāļu pirmais lielais projekts), un jau kopš tā iznākšanas 2016. gadā seriāls ieguvis milzu popularitāti un atzinību gan skatītāju, gan kino kritiķu vidū. Gadu laikā seriāls saņēmis vairākas prestižas balvas un nominācijas, piemēram, "Zelta globusa", BAFTA televīzijas, Amerikas režisoru ģildes, Amerikas scenāristu ģildes un "Grammy" balvai.

"Stranger Things" 4. sezona 19 nedēļas, no 22. maija līdz 9. oktobrim, gozējās "Netflix" populārāko seriālu desmitniekā, sasniedzot 1,87 miljardus skatīto stundu. Šobrīd seriāls ieņem pirmo vietu pasaulē ar 1,35 miljardiem reģistrētu stundu 28 dienās.



2. vieta – "Wednesday (pirmā sezona)"

Pēc "Stranger Things" otrajā vietā ierindojās "Wednesday". Pirmā sezona tika izlaista novembrī, un tajā ir stāsts par Trešdienu Adamsu no filmas "Adamsu ģimene".

3. vieta – "Dahmer"

Trešo vietu ieguvis pretrunīgi vērtētais seriāls "Dahmer", kas ir stāsts par vienu no bēdīgi slavenākajiem kanibālisma sērijveida slepkavām valstī – Džefriju Dāmeru.

4. vieta – "Bridgerton" (otrā sezona)

Kad 2020. gada decembrī pirmo reizi tika demonstrēts seriāls "Bridgeton", tas drīz vien kļuva par vienu no populārākajiem seriāliem straumēšanas pastāvēšanas laikā, kas izpelnījās vietu kā visaugstāk novērtētā pārraide. Tolaik "Bridžertoni" nespēja mēroties ar korejieša hita "Squid Game" skatījumiem, bet skaidrs ir viens – "Bridžertonu" otrā sezona bija gaidīšanas vērta.

"Bridgerton" apvieno trīs kino pasaulē labi pazīstamus darbus – seriālu "Intrigante" ("Gossip Girl") ar skaļajiem skandāliem, Džeinas Ostinas darbus ar sulīgajiem dialogiem, kā arī ainiņas, kas labi iederētos "Greja piecdesmit nokrāsās" ("Fifty Shades of Grey").

Iespaidīgs rādītājs, jo "Bridžertonu" 2. sezona 11 nedēļas ierindojās pasaules top 10.

5. vieta – "Inventing Anna"

Deviņu sēriju garais scenāristes un producentes Šondas Reimsas ("Kā izbēgt no soda par slepkavību", "Bridžertona", "Grejas anatomija") veidotais dokumentālais seriāls "Inventing Anna" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par krāpnieci, kura četrus gadus dzīvoja ar citu uzvārdu, lai uzdotos par bagātu mantinieci un izkrāptu teju ceturtdaļmiljonu ASV dolāru.

Nedēļā pēc nonākšanas straumēšanas platformā seriāls kopumā skatīts 196 miljonus stundu. Šim ievērojamajam ilgumam jāpieskaita vēl 77 miljoni, kas tika sasniegti nedēļas nogalē pēc nonākšanas apritē.

6. vieta – "Ozark" (ceturtā sezona)

Šogad skatītāju vērtējumam nonāca seriāla "Ozark" ceturtā (un noslēdzošā) sezona. Seriāls tiek slavēts un uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem giganta "Netflix" oriģināldarbiem, un tas vēsta par Bērdu ģimeni, kas no Čikāgas pārceļas uz dzīvi pie Ozarkas ezera Misurī un meksikāņu narkotiku karteļa vajadzībām atmazgā naudu.

Seriāls saņēmis 45 "Primetime Emmy" balvas nominācijas, tostarp trīs kategorijā kā izcils drāmas seriāls, bet galvenās lomas atveidotājs Džeisons Beitmens 2019. gadā ieguva balvu par izcilu režiju drāmas seriālā. Beitmens saņēmis arī divas Zelta globusa balvas nominācijas kategorijā "Labākais televīzijas seriāla drāmas aktieris".



7. vieta – "The Watcher"

"Vērotājs" ir amerikāņu mistērijas trillera televīzijas seriāls. Neskatoties uz to, ka projekts sākotnēji tika iecerēts kā miniseriāls, 2022. gada novembrī tas tika atjaunots uz otro sezonu.

Precētam pārim, kas ievācas savā sapņu mājā, draud biedējošas vēstules no stalkera ar parakstu "The Watcher".

Piecas nedēļas top desmitniekā.

8. vieta – "The Sandman"

The Sandman ir amerikāņu fantāzijas drāmas televīzijas seriāls, kura pamatā ir 1989.–1996. gada komikss. Pēc ieslodzījuma gadiem Morfejs — sapņu karalis — dodas ceļojumā pa pasaulēm, lai atrastu to, kas viņam nozagts, un atjaunotu savu varu.

Septiņas nedēļas seriāls noturējās top desmitniekā.

9. vieta – "The Umbrella Academy" (trešā sezona)

"The Umbrella Academy" ir amerikāņu televīzijas seriāls, kas balstīts uz tāda paša nosaukuma supervaroņu komiksu sēriju. Tas grozās ap disfunkcionālu adoptētu supervaroņu ģimeni, kas atkal apvienojas, lai atrisinātu sava tēva nāves noslēpumu un nenovēršamas apokalipses draudus.



10. vieta – "Virgin River" (ceturtā sezona)

"Virgin River" ir amerikāņu romantiskas drāmas seriāls. Meklējot jaunu sākumu, medicīnas māsa Melinda pārceļas no Losandželosas uz attālu Ziemeļkalifornijas pilsētu un ir pārsteigta par to, kas viņu tur sagaida. Dzīvošana mazpilsētā nav tik vienkārša, kā viņa gaidīja.