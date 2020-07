'Šausmenītei' 20! Interesanti fakti, kas palikuši aiz kadra 

Tieši pirms 20 gadiem, 2000. gada jūlijā, pirmizrādi piedzīvoja režisora Kīnena Īvorija Veiena parodiju komēdija "Šausmenīte", kas jau pirmajā izrādīšanas nedēļā kļuva par kases grāvēju. Pēcākajos gados filma piedzīvoja četrus turpinājumus, līdz mūsdienām iegūstot ikonisku vietu 21. gadsimta Holivudas izklaides kino nišā.

"Šausmenīte", kurā parodēti filmu "Kliedziens" un "Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā" notikumi, vēsta par kādas jauniešu kompānijas baisajiem piedzīvojumiem pēc tam, kad viņi nejauši notriec gājēju un iemet viņa līķi ezerā. Pēc gada no nezināma sūtītāja sāk pienākt vēstules ar tekstu "Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā Helovīnā".

Pieminot filmas zīmīgo jubileju, piedāvājam iepazīties ar vairākiem interesantiem faktiem, kuri palikuši ārpus kadra.

Sākotnēji iecerēts bija cits nosaukums

Pabaisās komēdijas veidotāji sākotnēji bija iecerējuši savu veikumu dēvēt par "Pagājušovasar es kliedzu, jo piektdiena 13. datums iekrita Helovīnā" ("Last Summer I Screamed Because Friday The 13th Fell On Halloween"). Lai arī visiem tas šķita smieklīgi, tomēr tika nolemts, ka nosaukums ir krietni vien par garu un noīsināts vienkārši līdz "Šausmenītei" ("Scary Movie").

Oriģinālscenārijā bija paredzēta aina arī Džeimijai Lī Kērtisai

Ja runa ir par šausmu filmām, tad Džeimija Lī Kērtisa šajā ziņā ir eksperte. Aizsākusi savu šausmu aktrises karjeru ar debiju 1978. gada filmā "Helovīns", viņa spēlējusi virknē citu baisu filmu. Tiesa, pati viņa atzīst, ka nebūt nav šausmu filmu fane un dzīvē tās neskatās, jo viņai nepatīk pārsteigumi un baidīšanās.

Galvenajai lomai tika uzrunāta Alīsija Silverstone

"Šausmenītes" galvenā varone ir Sindija Kempbela un viņa ir Sindijas Preskotas "atvasinājums" no "Kliedziena" filmām. Lai arī šodien nav iedomājama atbilstošāka aktrise Sindijas lomai par Annu Ferisu, tomēr viņa nebija pirmā izvēle. Viņu uzrunāja pēc tam, kad Alīsija Silverstone no lomas bija atteikusies.

Filmā bija jāpiedalās arī dziedātājai Ālijai

Pirms savas traģiskās nāves 2001. gadā Ālija bija kļuvusi ne tikai par pasaulslavenu dziedātāju, bet arī par aktrisi, spēlējot šausmu filmā "Nolādēto karaliene" ("Queen of the Damned"). Ālija tika uzrunāta Brendas lomas atveidošana, taču viņa to noraidīja, tāpēc tā tika Regīnai Holai.

Uz Karmenu Elektru skatījās šķībi

"Šausmenītē" Karmena Elektra parodē Drū Berimoras atveidoto tēlu no "Kliedziena", taču studija par "Pludmales patruļas" zvaigznes piedalīšos filmā galīgi nebija sajūsmā, jo neticēja, ka viņa spēs paveikt uzdoto. Elektra tolaik bija slavena vien ar to, ka ir slavena, nevis tāpēc, ka būtu izdarījusi ko ievērojamu. Tiesa, pēc tam gan studijas domas mainījās.

'Šausmenītē 2' galveno lomu gribēja uzticēt Torijai Spelingai

Nav nekāds brīnums, ka Torija Spelinga ir redzama "Šausmenītes" turpinājumā, jo, pateicoties seriālam "Beverlihilsa 90210", viņa bija pusaudžu elks. Tiesa, viņai gribēja uzticēt nevis epizodisku lomu, bet gan galveno, taču viņa no tās atsacījās, jo negribēja filmēties ar kailām krūtīm.

Anna Ferisa nezināja, kas jādara

Jauniņā un tolaik nevienam nezināmā aktrise Anna Ferisa nezināja, kas jādara brīdī, kad filmēšanas laukumā nobļaujas "Action!" ("Aiziet!"). To viņai ierādīja Džons Ābrahāmss, kurš atveido Bobiju. Ferisa atasē piedalījās bez aģenta un portfolio, taču no viņas snieguma bija skaidrs, ka viņa būs zvaigzne.