Starp cīņas mākslu un kino: Briseles muskuļkalnam Žanam Klodam van Dammem – 60 

"Muscles from Brussels" – šādu apzīmēju sava atlētiskā auguma dēļ ir ieguvis cīņas mākslas meistars un kino zvaigzne Žans Klods van Damme.18. oktobrī aktieris svin savu 60. dzimšanas dienu, un par godu šim apaļam skaitlim atskatīsimies uz viņa veiksmīgākajām kinolentēm un spilgtākajiem dzīves notikumiem.

Van Damme dzimis 1960. gadā Briselē, Beļģijā. 10 gadu vecumā tēvs viņu rosināja nodarboties ar cīņas sportu, jo uzskatīja, ka dēls ir fiziski vājš. Van Damme savu cīņas mākslas karjeru aizsāka Nacionālajā Karatē centrā, nodarbojoties ar karatē un kikboksu.

16 gadu vecumā jaunais cīņas mākslinieks paralēli pievērsās vēl kādai nodarbei. Jūs droši vien tikko iedomājāties, ka tas ir kāds ļoti vīrišķīgs sporta veids, piemēram, svarcelšana? Nē, tas ir maigais, graciozais balets. Piecus gadus van Damme mācījās klasisko baletu, ko uzskata par vienu no grūtākajām nodarbēm.

Amatieru kikboksa sacensībās (no 1976. līdz 1980. gadam) van Damme piedalījās 48 cīņās, no kurām uzvarēja 44, bet kā profesionālis (no 1977. līdz 1982. gadam) aizvadīja 19 cīņas, no kurām uzvarēja 18, turklāt visas ar nokautu.

1982. gadā van Damme devās uz ASV ar konkrētu mērķi – kļūt par kinoaktieri. Taču sākums nebija viegls, jo asa sižeta filmu zvaigžņu Holivudā nekad nav trūcis. Viņš nokļuva Losandželosā, kur sākumā strādāja dažādus gadījuma darbus – mainīja paklājus, strādāja par picas piegādātāju un limuzīna šoferi, bet vēlāk, pateicoties amerikāņu cīņas meistaram Čakam Norisam, klubā dabūja apsarga vietu. Vēlāk Noriss van Dammem piešķīra nelielu lomu filmā "Missing the Action" (1984), kas lielu atpazīstamību nenesa. Patiesībā van Dammes vārds pat netika pieminēts titros. Taču kādā pavisam parastā dienā jaunais aktieris uz ielas satika "Cannon Pictures" producentu un, parādījis viņam savas cīņas prasmes, tika pie lomas filmā "Bloodsport" (1988).

Tālāk viņa karjerā sākas zelta laikmets ar tādām filmām kā "Cyborg" (1989) par kaujām postapokaliptiskā nākotnē, "Lionheart" (1990), "Double Impact" (1991), kurā viņš tēloja dvīņubrāļus, "Universal Solidier" (1992), "Hard Target" (1993) un "Timecop" (1994) par ceļošanu laikā. Tā arī bijusi aktiera finansiāli visveiksmīgākā filma, kura uzņemta par 27 miljoniem, bet kino nomā nopelnīja vairāk nekā 100 miljonus dolāru. 1991. gadā viņš arī ierindojās pasaules seksīgāko vīriešu sarakstu augšgalā.

Deviņdesmito gadu beigās aktiera dzīvē sākās lejupslīde – viņš sāka lietot narkotikas un tika arestēts par braukšanu dzērumā. 1998. gadā viņam diagnosticēja bipolāros traucējumus.

2008. gadā viņš atmodināja savu radošo kino garu, atveidojot izdomātu sevis paša versiju filmā "ŽKVD". Vēlāk viņš piedalījās arī "The Expendables 2" (2012) un citos projektos.

Īsti amerikāņu kalniņi bijuši arī aktiera ģimenes dzīvē. Viņš ir precējies piecas reizes, un divas no tām ar kultūristi Gledisu Portugesu. Pirmoreiz viņi mija gredzenus 1987. gadā. Abu laulībā ir dzimuši divi bērni – Bjanka un Kristofers. Savukārt nākamajā laulībā ar aktrisi Dārsiju Lapjēru ir dzimis viņa jaunākais dēls Nikolass. 1999. gadā aktieris ar Portugesu salaulājās otrreiz, un joprojām ir precēts pāris. Filmas "Street Fighters" filmēšanas laikā aktierim bija romāns ar valdzinošo Kailiju Minogu, taču šis sānsolis viņa attiecības ar sievu nav izjaucis.



Jāteic gan, ka van Dammes mīlas dzīvi pāršalcis jauns skandāls. Krievijas medijs "Komsomoļskaja Pravda" izpētījis, ka slavenais spēka mitriķis jau daudzus gadus krāpjot savu likumīgo laulāto ar ukrainas pilsoni Aļona Kaverina. Medija rīcībā nonākuši arī fotoattēli, kas šo sakaru apstiprina. Vairāk lasi šeit.

Aktiera dzīves sižeta līnija ir tikpat spraiga kā viņa filmas, taču šobrīd "Beļģijas muskuļi" prožektoru gaismās un lielajos projektos nav manīti. Šovasar viņš paguva nofilmēties franču poproka muzikālā duo "AARON" dziesmas "Ultrareve" videoklipā, kura režisore bija viņa meita Bjanka, bet galvenais operators – dēls Kristofers.

2013. gadā milzīgu popularitāti izpelnījās "Volvo Trucks" īsfilma "The Epic Split", kurā aktieris izpilda vienu no iespaidīgākajiem trikiem – van Damme, katru kāju balstīdams uz cita sānu spoguļa, mašīnām braucot atpakaļgaitā, izpilda savu pasaulslaveno špagatu. Viņš nemainīgi paliek pozīcijā visu brauciena laiku. Vairāk lasi šeit.

