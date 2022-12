Svētku noskaņas radīšanai: deviņas labākās Ziemassvētku filmas 'Netflix' piedāvājumā 

Bērnības labākās atmiņas no Ziemassvētkiem (protams, neskaitot dāvanu saņemšanu), iespējams, ir saistītas ar ģimenes kopā būšanu, skatoties kādu klasisku Ziemassvētku filmu. Nu Ziemassvētki atkal ir klāt, un tas, protams, nozīmē, ka esam apņēmības pilni atrast kādu tiešam labu svētku filmu.

Filmu un seriālu novērtēšanas platforma "Rotten Tomatoes" ir nācis mums palīgā, izveidojot ceļvedi ar Ziemassvētku filmām, kas pieejamas straumēšanas platformā "Netflix". Jā, "Kinolente" ir šeit, lai nodrošinātu veselīgu "atkarību" no svētku filmām!

"The Christmas Chronicles" (2018)



Daudziem šī 2018. gada Ziemassvētku filma ātri vien kļuva par "filmu, kuru skatīsimies katru gadu".

Skarbo džeku atveidotājs Kurts Rasels uz vecumdienām nolēmis mazliet pamainīt imidžu un nospēlēt Ziemassvētku vecīti "Netflix" projektā par šī tēla izcelsmi, dzīvi un piedzīvojumiem. Par laimi, visa līdz šim uzkrātā pieredze tik viegli nepazūd, tādēļ Rasela tēlotais Santaklauss brīžiem uzvedas kā īsts grāvējfilmu varonis, bet filma ir viens liels un krāšņs "Netflix" piedzīvojums.

Otrajā daļā Raselam pievienojas viņa dzīvesbiedre Goldija Houna kā Ziemassvētku vecīša kundze, un piedzīvojumi uzņem patiesi globālus apgriezienus.

Lai gan filma saņēma neviennozīmīgu kritiķu vērtējumu, lielākā daļa bija pozitīvi, īpaši attiecībā uz filmas novitāti, izceļot Kurtu Raselu un arī filmas skaņu celiņu. "Ziemassvētku hronikas" auditorija (skatītāji) vērtē ar 75 procentu novērtējumu, savukārt kritiķu atsauksmes ir nedaudz zemākas – 68 procenti.

"The Noel Diary" (2022)

"Netflix" 2022. gada romantiskā komēdija "The Noel Diary" seko diviem indivīdiem, kuri satiekas nejaušības dēļ, atklājot, ka viņus saista kopīga pagātne. Filma ir baudāma, bet reizē arī emocionāla (nu ko gan mēs citu varam sagaidīt no romantiskās komēdijas?).

Filma lielākoties saņēmusi pozitīvas kritiķu atsauksmes, lai gan ne tik labas no skatītāju puses. Tā ieguva 67 procentus vērtējumu no kritiķiem, bet 20 procentu zemāku vērtējumu no skatītājiem. Neskatoties uz to, tā ir skatīšanās vērta, ja vēlies pavadīt omulīgu vakaru.

"A Christmas Prince" (2017)



Ja meklē kādu pasaku Ziemassvētku filmu – šī būs īstā! Sižets seko jaunai, iedvesmotai žurnālistei, kurai Ziemassvētki pienāk agrāk, kad viņa tiek nosūtīta uz ārzemēm, lai iegūtu informāciju par princi, kurš gatavs kļūt par karali. Viņa izliekas par pasniedzēju, līdz tiek iepīta karaliskās intrigās un atrod mīlestību. Bet vai viņa varēs turpināt dzīvot melos?

Neraugoties uz zemo auditorijas rādītāju – 48 procentiem, kritiķi tam nepiekrita un filmu novērtēja ar 73 procentu atzīmi. Lai gan tā ir visai klasiska Ziemassvētku filma, pārmērīga romantika un pasaku motīvi ir viss, kas dažkārt nepieciešams aukstā decembra vakarā.

"A Castle For Christmas" (2021)

Pagājušā gada "Netflix" Ziemassvētku romantiskās komēdijas "A Castle For Christmas" stāsts seko kādai bestelleru autore, kura dodas uz Skotiju, lai izvairītos no tikko izdotās, pretrunīgi vērtētās grāmatas radītā stresa. Proti, lai aizbēgtu prom no skandāla. Atrodoties tur, viņa iemīlas pilī, taču arī sastopas ar kašķīgo hercogu, kuram tā pieder.

Protams, filmas stāsts ir paredzams, taču šī filma nav nemaz tik slikti. Filma "A Castle For Christmas" saņēmusi augstu 74 procentu vērtējumu no kritiķiem, bet tai ir satriecoši zems skatītāju vērtējums – 38 procenti.

"Let It Snow" (2019)

Jauni draugi, mazpilsēta un sniega vētra. Kas varētu notikt? Pamatojoties uz jauniešu romānu ar tādu pašu nosaukumu, filmai "Let It Snow" jau no paša sākuma ir spēcīgas 4kulta Ziemassvētku filmas "Love Actually" noskaņas. Tās dažādie sižeti seko jauniešu bariņam, kurus savstarpēji saista mīlestība, bet sniega vētra ietekmē visu viņu dzīvi, kad tā skar viņu mazo pilsētiņu.

Vai tā ir nedaudz paredzama? Protams. Klišeja? Noteikti! "Rotten Tomatoes" kritiķu vienprātība norāda, ka tā nav slikta filma. Dažkārt lēta un acīmredzami neautentiska filma ir tieši tas, kas mums vajadzīgs Ziemassvētku laikā! "Let it Snow" ir 81 procenti kritiķu apstiprinājuma vērtējums un 46 procenti auditorijas vērtējums.

"A Boy Called Christmas" (2021)

2021. gada filma "A Boy Called Christmas" ir britu Ziemassvētku fantāzijas filma, kas aizved skatītājus mistiskā brīvdienu burvības ceļojumā, jaunā veidā stāstot par Ziemassvētku izcelsmes stāstu. "Netflix" starptautiski filmu izlaida 2021. gada 24. novembrī, un tā tika uztverta galvenokārt pozitīvi.

Lai gan kritiķi to nodēvēja par diezgan neoriģinālu, tā joprojām ir ļoti slavēta, ņemot vērā filmu varoņus un "lielo ieguldījumu burvīgā svētku garā". "A Boy Called Christmas" ir 83 procentu atzinības reitings no kritiķiem, bet zems auditorijas rādīts – 59 procenti.

"Alien Xmas" (2020)



Stāsts ir tieši tik unikāls, kā tas izklausās (ņemot vērā filmas nosaukumu). "Alien Xmas" ir "stop-motion" animācijas filma. Tās sižets seko ārpuszemes būtnei, kas pazīstama kā Klepts, kurš sākotnēji tiek nosūtīts uz Zemi zagt, bet, atklājot siltuma un dāsnuma jūtas, sāk tam pretoties. Kur viņš nolaižas? Protams, ka Ziemassvētku pilsētā!

Šī dīvainā ģimenes piedzīvojumu filma ir lielisks variants, ja esi noskaņots šogad skatīties cita veida svētku filmu. Tā ir vienīgā filma šajā sarakstā, kas nopelnījusi 100 procentus kritiķu rezultātu un tās skatītāju novērtējums ir 67 procenti.

"Jingle Jangle: A Christmas Journey" (2020)



Pavisam aizraujošs mūzikls Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Amerikāņu dramaturga Deivida E. Talberta režisētais mūzikls ir stāsts par rotaļlietu izgatavotāju Džeroniku Džanglu un viņa mazmeitu, kuriem jānāk klajā ar burvju izgudrojumu. Viņiem to jāpagūst izdarīt līdz svētkiem, jo tikai tad tas spēs izmainīt viņu dzīvi uz visiem laikiem.



Filma iezīmē lielus panākumus kritiķu un skatītāju acīs. Tā tika nominēta 19 balvām, ieguva četras, izpelnoties atzinību par optimistiskajiem, "lipīgajiem" (tādi, kas visu laiku skan galvā) muzikālajiem numuriem, izcilo iestudējumu un fenomenālo vizuālo izskatu. Pašlaik filmai ir 89 procenti kritiķu rādītājs un 71 procents skatītāju rādītājs.

"Klaus" (2019)



Nodēvēta par "tūlītēju kandidātu uz brīvdienu klasikas statusu", multfilma "Klaus" ir 2019. gada Spānijas Ziemassvētku filma, kuras režisors un scenārija līdzautors ir Serdžo Pabloss (Sergio Pablos). Viņa viens no zināmākajiem darbiem ir animācijas filma "Nejaukais es" ("Despicable Me"). Multfilma "Klaus" veidota pēc "Netflix" pasūtījuma, tā ir kompānijas pirmā pašu veidotā pilnmetrāžas animācijas filma.



Fanu un kritiķu iemīļotā filma izrādījās godalgota animācija, pat kļūstot par pirmo "Netflix" filmu, kas jebkad nominēta "Kinoakadēmijas balvai" par labāko animācijas filmu. Kritiķi un skatītāji to novērtējuši sekojoši: ar 95 procentu atzīmi balsojuši kritiķi, savukārt ar 96 procentu atzīmi skatītāji.