Popmūzikas karaliene Madonna 16. augustā nosvinējusi 65. dzimšanas dienu un izziņojusi, ka tomēr notiks slimības dēļ pārtrauktā pasaules koncertturneju "The Celebration".

Turneja "The Celebration" sāksies 14. oktobrī Londonā. Sākotnēji bija plānots, ka tā sāksies 15. jūlijā Vankūverā, Kanādā. Savukārt šobrīd ASV un Kanādas koncertu datumi ir pārcelti uz 2024. gadu.

"The Celebration Tour" būtu dziedātājas atgriešanās arēnās un stadionos pēc eksperimentālajām koncertizrādēm "Madame X" 2019. un 2020. gadā. Daži no šiem šoviem tika atceltas zvaigznes ceļgala un gūžas savainojumu, kā arī Covid-19 pandēmijas dēļ.

Pēc četriem, šobrīd jau izpārdotiem "The Celebration" turnejas koncertiem Londonā Madonna dosies tālāk uz Franciju, Itāliju, Dāniju, Portugāli un Vāciju, bet decembrī atkal ar diviem koncertiem atgriezīsies Londonā.

Jau vēstīts, ka līdz ar turnejas izziņošanu šī gada sākumā tika apturēta biogrāfiskās filmas, kas vēstītu par Madonnas dzīvi un karjeru, uzņemšana. Filmas darba nosaukums bija "Little Sparrow" jeb "Mazais zvirbulēns". Bija plānots, ka filma vēstītu par Madonnas 40 gadu ilgo karjeru un ietekmi mūzikā, kino un modē.

Madonna (1958) debijas albumu izdeva 1983. gadā un kopš tā laika ir kļuvusi par vienu no visslavenākajām popzvaigznēm uz planētas. Māksliniece jau četras desmitgades ir pazīstama ar atklātiem un pārdrošiem dziesmu tekstiem, videoklipiem un koncertiem, kā arī vizuālo tēlu. Karjeras laikā Madonna izdevusi 14 albumus, no tiem jaunākais "Madame X" iznāca 2019. gadā. Madonna sevi realizējusi arī kino gan filmējoties, gan režisējot, gan arī producējot filmas. Dziedātāja 26 reizes tikusi nominēta "Grammy" balvai, no tām septiņas reizes balvu saņēmusi. Tāpat dziedātāja tikusi godalgota ar "Zelta globusu" gan kā aktrise, gan filmas mūzikas autore, saņēmusi visdažādāko kategoriju MTV balvas un citus apbalvojumus.