Jau 18. reizi Latvijas Mūzikas informācijas centra (LMIC) veidots stends būs pasaules mūzikas forumā WOMEX , kurš šogad notiks Akoruņā (A Coruña), Spānijā no 25. līdz 29. oktobrim. Forumā Latviju pārstāvēs un koncertā uzstāsies grupa "ZeMe", kurā apvienojušies divi mūziķi – koklētāja Laima Jansone un Uldis Cīrulis (DJ Monsta), "Delfi" informē LMIC projektu vadītāja Vineta Romāne.

Šis gads būs īpašs ar to, ka Baltijas valstu stendi apvienosies Baltijas paviljonā, veidojot platformu kopīgām aktivitātēm. Kā katru gadu, arī šoreiz sadarbībā ar nacionālo ierakstu kompāniju SKANI īpaši šim pasākumam tiks izdota etniskās mūzikas izlase “Native Music 18. Traditional / Folk / World-music Latvia”.

“WOMEX gatavojam dinamisku mūzikas un gaismas priekšnesumu – spēlēsim īsi pēc pusnakts 600 skatītāju zālē, līdz ar to lēnākie skaņdarbi šoreiz izpaliks,” stāsta Laima Jansone. “Būs mūzika gan no albuma “Visuma vizošā tumsa”, gan jaunāki skaņdarbi, kā “Vēvers”, kas būs dzirdams mūsu nākošajā albumā un arī izlasē “Native Music 18”. Vēvers (audējs) ir skaņdarbs, kura ritmu veido senās stelles un vērpjamais ratiņš, iekļaujot to mūsdienīgajā ritma pasaulē.”