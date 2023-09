No 8. līdz 14. oktobrim Rīgā norisināsies ikgadējais "Rudens kamermūzikas festivāls", kurā uzstāsies gan Latvijas, gan ārvalstu mākslinieki. Festivāla kulminācija būs viens no pasaulē atzītākajiem stīgu kvartetiem – "Quatuor Ébène" no Parīzes.