Kā vēsta festivāla rīkotāji, klausītājus priecēs neordinārais vijolnieks Hugo Tičati, kura mākslinieciskā personība iemieso visas iespējamās radošuma izpausmes, sākot no pirmatskaņojumiem prestižākajās pasaules koncertzālēs, improvizācijām ar mūkiem Indijā līdz novatorisku programmu izstrādēm savam kamerorķestrim "O/Modernt". Daudzi izcili mūsdienu komponisti ir veltījuši viņam darbus, tostarp Erki-Svens Tīrs, Pēteris Vasks un Dobrinka Tabakova.

Programmā skanēs Vīnes klasiķa Jozefa Haidna Koncerts vijolei un klavierēm Fa mažorā, ukraiņu mūsdienu klasiķa Valentīna Silvestrova skaņdarbs ''The Messenger'' (''Vēstnesis''), kur komponists apcerējis mocartiskus impulsus un pāreju no šīs pasaules uz aizsaulēm. Skanēs arī Jēkaba Jančevska 'Lignum'', kas rakstīts tieši "Kremerata Baltica", kā arī Georga Pelēča Vijoļkoncerts "Pages of a Biography''.