Dziesma "Efekts" rakstīta šī gada pavasarī izdotam Gustavo studijas albumam "Tagad tikai sākās". Jau pavisam drīz pēc jaunā albuma publicēšanas straumēšanas platformās kompozīcija "Efekts" kļuva par vienu no klausītāju iecienītākajām un klausītākajām albuma dziesmām.

"Man šķiet, ka mēs abi esam tādi kadri latviešu repa skatuvē, kuriem ir grūti atteikt interesantiem izaicinājumiem," stāsta ansis. "Gan Gustavo turbulentais bīts, gan pats "Efekta" koncepts, kuru mums bija uzdevums padarīt par skanīgu repa dziesmu ar personisku vēstījumu, gan tagad arī videoklips – domāju, ka abi apzināmies, ka tajā visā pamatīgi noderēja mūsu pieredzes bagāža, lai ar to tiktu galā tā, kā mēs to izdarījām. Diezgan grūti šo sadarbību salīdzināt ar kaut ko citu, jo man tā pirmkārt ir sadarbība vienu no saviem svarīgākajiem skolotājiem, kuru mūzikā pazīstu jau 20 gadu, un ir sirreāli tagad, 2023. gadā, kaut ko tādu radīt kopā jau kā komandai. Centos neatpalikt. Tas nebija viegli!"