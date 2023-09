Savukārt LNO orķestra čelliste Inga Ozola neslēpj, bez Ilonas savu dzīvi vairs nespēj iedomāties: "Mūsu radošā darbība ir cieši saistīta, kopā aktīvi spēlējot kopš 2011. gada arvien jaunās koncertprogrammās. Es tikai varu apbrīnot Ilonu par viņas darbaspējām, par to, cik dažādos žanros viņa darbojas. Kā viņa spēj pusstundas laikā pārslēgties no Verdi uz Raimondu Paulu, uz ziņģi, uz mūziklu, uz teātri, uz izrādi "Klāvas tantes skūpsts" Jaunajā Rīgas teātrī. Pēc tam vēl aizbraukt uz Daugavpili, palaist savu dēliņu uz skolu un atbraukt uz mēģinājumu operā vienpadsmitos. Ilona ir apbrīnojams cilvēks, sirsnības iemiesojums. To dzird un jūt arī Ilonas Bageles neskaitāmie dievinātāji, kuri viņas sniegumu koncertos apbalvo ar visskaļākajiem aplausiem. Un Ilona no skatuves pretī atdod sevi par tūkstoš procentiem."