Mana pirmā neapzinātā pieredze ar grupas "Little Big" daiļradi bija 2018. gadā, kad es internetā redzēju Renāru Zeltiņu izpildām šo deju. Toreiz man vienkārši šķita, ka viņš ir dīvains, taču krietni vēlāk uzzināju, ka tā ir daļa no tobrīd populārā soctīklu izaicinājuma un es savos vērtējumos esmu bijis pārsteidzīgs. Piecus gadus vēlāk es pats stāvu jau otrajā "Little Big" koncertā šogad. Jūs vaicāsiet, kas notika? Šajā recenzijā nedaudz par to, kā kļuvu par grupas cienītāju un par to, kas pietrūka koncertā "Palladium".