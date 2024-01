Somu mūziķis Ville Valo (1976) grupas "HIM" sastāvā bija kulta persona daudziem aktuālās mūzikas cienītājiem šīs tūkstošgades sākumā, un viņa plakāti karājās pie neskaitāmu guļamistabu sienām arī Latvijā. Aprīlī mums būs iespēja viņu skatīt vaigā koncertzālē " Palladium " Rīgā, bet līdz tam portālam "Delfi" bija iespēja pārmīt pāris vārdus ar Villi par pagātnes atmiņām un tagadnes aktualitātēm.

Vai ar "HIM" šķīrāties kā draugi? Kā iet pārējiem grupas puišiem?

Man ir labs kontakts ar Migi, basģitāristu, mēs vispār bijām draugi vēl pirms radās "HIM". Mige un Anto, kurš spēlēja taustiņus mūsu pirmajā albumā, nāca pie manis uz studiju pandēmijas laikā, lai paklausītos jauno materiālu un padalītos ar viedokli. Ar viņiem joprojām esam tuvi. Ar pārējiem kaut kā nav sanācis uzturēt kontaktu, bet es neteiktu, ka ir kādas domstarpības. Mēs vienkārši turpinām augt atsevišķi, un visi ir aizņemti savos projektos. Piemēram, ar ģitāristu Lindi neesmu runājis vairākus gadus, bet dzirdu stāstus par viņu un zinu, ka viņš joprojām ir tikpat izcils ģitārists, kāds vienmēr ir bijis.

Vai varam cerēt uz "HIM" apvienošanos kādā jubilejas gadā?

Muzikāli runājot, tā būs kombinācija starp jauno un veco. Puse no koncerta būs vecās "HIM" dziesmas un puse būs mans jaunais materiāls. Šī lēkāšana starp jauno un veco līdz šim koncertos strādājusi ļoti labi un skan kā loģisks mikslis, domāju, ka jums patiks. "HIM" laikos uz skatuves bija viens ģitārists, bet šobrīd manā tūres sastāvā ir divi, un tas ļauj veciem hitiem skanēt līdzīgāk studijas versijām.