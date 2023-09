Trešdien, 13. septembrī, modes un izklaides centra "Rīga Plaza" mākslas galerijas "ART RC gallery" telpās norisinājās Māras Upmanes-Holšteines autobiogrāfiskās grāmatas "Piezīmes uz šaubu malām" atklāšanas svētki.

Pasākuma vadītāja lomā iejutās atraktīvais dīdžejs Magnuss Eriņš, un vakara gaitā viesus sagaidīja gan neformālas sarunas par un ap jauno grāmatu un tās lasījumi, gan arī muzikāls sveiciens no grupas " Astro'n'out ".

Svinīgo prezentāciju kuplā skaitā apmeklēja Māras ģimene, draugi, skatuves kolēģi un atbalstītāji, kuriem kā īpašs sveiciens tika pasniegta autores parakstīta grāmatas kopija. Kā vēstīts iepriekš, grāmata "Piezīmes uz šaubu malām" ir mākslinieces pirmais autordarbs, kas ir personisks un iedvesmojošs profesionālās izaugsmes stāsts par Māras vairāk nekā 20 gadus ilgo pieredzi mūzikas pasaulē. Tā stāsta par izaicinājumiem un atklāsmēm, kas piedzīvotas ceļā uz savu radošo mērķi, atgādinot, ka šaubas ir neizbēgama šī procesa sastāvdaļa, kas ikdienā mēdz piemeklēt ikvienu mākslinieku. Autobiogrāfiskā grāmata tapusi pusotra gada laikā, un tā no 13. septembra ir pieejama lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā, kā arī mājaslapā maraspiezimes.lv .

"Esmu patiesi priecīga un gandarīta par aizvadīto grāmatas prezentācijas vakaru, kurā valdīja īsta svētku gaisotne. Līdz ar šo zīmīgo notikumu ir noslēdzies vēl viens brīnišķīgs manas dzīves posms, un no šodienas "Piezīmes uz šaubu malām" turpina dzīvot savu dzīvi bez manis. Viss tālākais nu ir atkarīgs tikai no lasītājiem. Es no sirds ceru, ka grāmata rezonēs ar tās auditoriju, un ar nepacietību gaidīšu ikvienu atsauksmi un komentāru," savās pārdomās dalās Māra Upmane-Holšteine.