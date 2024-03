"Protams, ka ministram ir jābūt atbildīgam par to, kas notiek viņa pārstāvētajā nozarē," uzskata kultūras ministre Agnese Logina (P). Saistībā ar publiski izskanējušajiem seksuālās uzmākšanās gadījumiem vairākās Latvijas kultūras augstskolās, ministre sagaida izlēmīgu un pārliecinošu reakciju no augstskolas vadības puses, savukārt savai demisijai šobrīd iemeslu nesaskata.

"Es par situāciju JVLMA uzzināju no raidījuma "Kultūršoks" un nekavējoties iesaistījos. Esmu tikusies ar iesaistītajām pusēm, centusies saprast situāciju un to, ko mēs kā Kultūras ministrija varam darīt, lai nodrošinātu drošu vidi mācību iestādēs gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, sarunā ar "Delfi" saka ministre.

Tomēr viņa uzsver, ka augstākās izglītības iestādes Latvijā darbojas autonomi: "Augstskolām ir uzticēta neatkarība un brīvība, taču vienlaikus augstskolas ir atbildīgas par to, kā tiek nodrošināta droša studiju vide un studentu tiesības uz kvalitatīvu augstāko izglītību, kas nav savienojama ar ētikas pārkāpumu pieļaušanu augstskolas vidē. Kā kultūras ministre es nevaru pieņemt, atlaist no darba kādu mācībspēku vai iestādes vadītāju, tā ir augstskolas atbildība. Taču es kā nozares ministre sagaidu izlēmīgu un pārliecinošu reakciju no augstskolas vadības puses, lai nodrošinātu, ka studentu tiesības tiek respektētas. Šajā gadījuma esmu publiski vairākkārt uzsvērusi, ka konkrētās akadēmijas rektoru var atlaist tikai un vienīgi pēc lēmuma senātā, tātad rektoram ir jāiztur senāta uzticības balsojums."