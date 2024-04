KM apņemas arī ar valsts, pašvaldību, privātajām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas profesionālās teātra un mūzikas mākslas jomā, vienoties par automatizētajā datu sistēmā ievadāmajiem datiem (no 2026. gada), kā arī pasūtīt profesionālās teātra un mūzikas mākslas jomas izvērtējumu, kura ietvaros iegūt datus par profesionālās teātra un mūzikas mākslas jomas pārstāvjiem (no 2027. gada), kā arī izveidot vienotu automatizētu datu iegūšanas un apkopošanas sistēmu, kas sniegtu informāciju par profesionālās skatuves mākslas organizāciju radošo darbību un no kuras būtu izgūstami analizējami dati (arī no 2027. gada).