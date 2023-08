Prioritārais pasākums, ko KM norādījusi kā vienu no svarīgākajiem, paredz palielināt līdz 1587 eiro mēnesī kultūras nozarē nodarbināto vidējo atalgojumu mākslu un kultūras augstskolu neakadēmiskajam personālam, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai un pārējam personālam. Savukārt kultūras nozares valsts kapitālsabiedrību māksliniekiem atalgojums varētu pieaugt no 1358 līdz 1698 eiro jeb par 25% no esošās noteiktās vidējās darba samaksas.