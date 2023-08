No 8. līdz 10 septembrim ar daudzveidīgu programmu tiks atklāta koncertzāles " Siguldas devons " sestā sezona.

Sestdien, 9. septembrī, pulksten 10 rīts tiks iesākts ar kafiju un izstādes "Vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums ...( Jņ 1,14)" māksliniekiem. No pulksten 11 līdz 17 norisināsies jau otrais Siguldas Kultūras forums, kurā kultūra un tās procesi tiks apskatīta kā dzīva būtne – kuri procesi rodas galvā, kuri sirdī, uz ko reaģē nervi, ko vēsta sejas vaibsti, kurp vērsts kultūras būtnes skatiens, kādas vibrācijas uztver tās auss un kādu pēdu kultūra atstāj savā rīcības ceļā.

Forumā uzstāsies kultūras nozarē pieredzējuši un zināmi cilvēki kā "Ginger Owl Production" mākslinieku loģistikas vadītāja Ieva Irbina, grupas "Dagamba" mūziķis un viens no festivāla "Laivā" rīkotājiem Valters Pūce , pasaules apceļotājs, pasākumu vadītājs un organizators, aģentūras "3K MANAGEMENT" radošais direktors Edgars Kuzmans, Eiropas Kultūras Galvaspilsētas Tartu 2024 reģionālā menedžere Annela Lāneotsa (Annela Laaneots) u.c. Ar pilno foruma programmu var iepazīties šeit , reģistrācija bezmaksas, aizpildot īsu pieteikuma anketu .

Sestdienas vakars noslēgsies ar diskotēku. No pulksten 20 līdz pusnaktij par to rūpēsies Dj Žanis un Dj [Ex] da Bass. Pulksten 22 notiks alternatīvās balvas kultūrā "Gada plunkšķis" pasākums, bet visa vakara garumā bez maksas savu dalību pasākumā ikviens varēs iemūžināt SPIN 360 foto-video studijā.