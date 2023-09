Nesen izdotā Dr. phil. Aināra Dimanta grāmata ir dažādu laiku Latvijas mediju detalizēts raksturojums un arī polemiska pašreizējās Latvijas mediju vides analīze. Darbu caurvij gaidas pēc žurnālistikas kvalitātes, pie kā varētu nonākt, ja vien iesaistītās puses pieņemtu pareizos lēmumus. Tas, cik pilnīga ir autora piedāvātā recepte, gan ir diskutējams jautājums.

Mediju pagātne un šodiena

Žurnālistikas kultūras

Tradicionālās žurnālistikas saknes meklējamas Krievijai raksturīgā žurnālistikas pieejā, kurā viedoklis no ziņām netiek nodalīts. Dimants uzskata, ka līdz ar to paveras lielākas manipulācijas iespējas ar auditorijas uztveri. Šī kultūra esot novērojama daļā prokremliski noskaņoto krievu valodā iznākošo avīžu Latvijā, kuras tādējādi neveicina saliedētas sabiedrības veidošanos.

Svarīgāks gan ir jautājums, kas ar žurnālistikas kultūru vispār domāts. Grāmatā šis jēdziens skaidrots nav, bet akadēmiskajā vidē par to eksistē dažādas izpratnes. Piemēram, žurnālistikas pētniece Epa Lauka (Epp Lauk), uz kuru Dimants atsaucas kādā no savām iepriekšējām publikācijām, definējusi virkni makrolīmeņa elementu, pēc kuriem žurnālistikas kultūras aprakstāmas un salīdzināmas. Šie elementi ir: izteiksmes brīvības apstākļi, valsts iesaistīšanās mediju darbībā ar mediju politikas un likumu starpniecību; mediju tirgus attīstība; politisko partiju un mediju attiecības, kā arī mediju vides profesionalizācija (ētikas kodeksi un pašregulācija). Papildus tam Lauka min arī tehnoloģiskos un organizatoriskos faktorus.

Kvalitātes infrastruktūra

Otrs aspekts, kas, pēc Dimanta domām, nosaka nozares attīstību, ir žurnālistikas kvalitāti nodrošinošā infrastruktūra. Viens no tās elementiem ir žurnālistu un mediju profesionālās apvienības — Latvijas Žurnālistu asociācija un Latvijas Mediju ētikas padome, kam ir nozīme mediju pašregulācijā un arī ētikas jautājumu aktualizēšanā publiskajā telpā. Otrs elements ir izglītības iestādes, kurās ir studiju programmas žurnālistikā un komunikācijas zinātnē — no valsts augstskolām tādas ir Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Vidzemes Augstskolā. Trešais ir mediju žurnālistika (t. i., žurnālistika par aktualitātēm nozarē, profesionāļu refleksijas un mediju kritika), kā arī mediji nozares profesionāļiem. Visbeidzot — mediju pētniecība, kur loma ir gan akadēmiskām, gan tirgus pētījumu institūcijām. (Ar daļu no minētajiem pats esmu saistīts profesionāli vai sabiedriskā kārtā.)

Vājie izdevēji, vājie žurnālisti?

Iepriekš rakstītais varētu liecināt par vāru, tomēr cerību, ka mediju attīstībā esam uz pareizā ceļa. Tomēr Dimants par situāciju nav augstās domās. Viņaprāt, Latvijas mediju vidi negatīvi ietekmē: 1) mediju izdevēju izpratnes līmenis par mediju darbu un to sabiedrisko misiju, kā arī viņu atkarība no politiski ekonomiskajiem grupējumiem vai oligarhiem; 2) robi žurnālistu izglītībā, pašregulācijā, profesionālajā pašizpratnē un izpratnē par ētiku; 3) Latvijas politiskās vides trūkumi, kas attiecas gan uz sabiedrības salīdzinoši mazo līdzdalību politiskajos procesos, gan uz sponsoru un politisko grupējumu ietekmi uz politiskajām partijām.

Dimants raksta, ka šādos apstākļos mediji, no vienas puses, ir "nereti gājuši un iet trivializētā politiskā procesa radītās taktiskās politiskās darba kārtības un sabiedrisko attiecību pavadā" (11). No otras puses, mediji nav spējuši radīt labāku žurnālistiku — tādu, kura spētu pozitīvi ietekmēt politiskos procesus. Viņš uzskata, ka medijos trūkst "kvalitatīva viedokļa, dziļākas analīzes un plaša skata", mediji "bieži vien kļūst sociālajai realitātei neadekvāti, nebaudāmi un pliekani" (11—12).

Nākotne un nostalģija

Taču žurnālistiku, tāpat kā jebkuru citu nodarbošanos, veido ne tikai ideāli, bet arī iesaistīto pušu intereses, dažādu veidu resursu ieguldījuma un atdeves kalkulācijas, cilvēciskās vājības un virkne citu elementu. Kā raksta žurnālistikas ekonomikas pētnieks Džeimss Hamiltons (James T. Hamilton), "ziņas rodas nevis no indivīdiem, kas cenšas uzlabot demokrātijas funkcionēšanu, bet gan no lasītājiem, kas meklē iespēju aizmirsties, reportieriem, kas būvē karjeru, un īpašniekiem, kas meklē peļņu". Lai cik cienīgi ir profesionālie ideāli, nozare uz tiem skatās caur ikdienas dzīves prasību un apsvērumu brillēm.

No šādas perspektīvas raugoties, mediju attīstības iedomātā līkne virzībā uz kvalitāti ir stipri abstrakta, jo šī attīstība nav atraujama no mainīgā sabiedriskā konteksta. Grāmatas autors gan nešaubās, ka nākotni ir iespējams izvēlēties, un mediju politikā aicina iedvesmoties no Latvijas demokrātiskās pagātnes. No tā, kā abonentmaksas nodrošināja Rīgas Radiofona (grāmatas autors 287. lpp. šajā kontekstā lieto jēdzienu "sabiedriskie mediji") finansējuma stabilitāti, un no tā, kā strādāja un medijus izprata Jaunāko Ziņu redaktors Antons Benjamiņš (287).