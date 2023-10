Leģendārais labdarības koncerts "Live Aid" pārtaps mūziklā, kas būs skatāms Londonas teātrī "The Old Vic".

Mūziklā "Just For One Day" būs dzirdamas dziesmas no "Live Aid" koncerta 1985. gada 13. jūlijā Vemblija stadionā. Koncertu organizēja Bobs Geldofs un Midžs Jūrs, un tajā piedalījās tādas slavenības kā "Queen", "U2", Eltons Džons, Pols Makartnijs un Sting.

"Tas nav veltījums. Man ar to nebūtu nekāda sakara. Tātad, nebūs cilvēka, kas tērpies Fredija tērpā ar draņķīgām ūsām. Dramaturģiju virza dziesmas," runājot par topošo mūziklu, sacīja Geldofs.

1984. gadā Geldofs un rokzvaigzne Midžs Jūrs sapulcēja vienkopus britu mūziķus un dziedātājus, lai vērienīgā projekta "Band Aid" ietvaros ierakstītu singlu "Do They Know It's Christmas", kura nopelnītie līdzekļi tika ziedoti labdarībai bada cietējiem.

Nākamajā gadā "Live Aid" koncerti tika noorganizēti Londonā un Filadelfijā ASV, kuros uzstājās pasaules mēroga zvaigznes, lai savāktu naudu labdarībai.

"Just For One Day" apvienos aizkulišu skatījumu uz "Band Aid" un "Live Aid" tapšanu ar mīlestības stāstu, ko iedvesmojuši reāli notikumi. Mūzikls "The Old Vic" būs skatāms no 26.janvāra līdz 30.martam.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!