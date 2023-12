Ziemassvētku gaidīšanas laikā Rundāles pilī atkal būs balle. Balles galvenās varones būs gandrīz 30 lustras, kas kopā ar baroka laika mūziku un kosmiskām mūzikas skaņām veidos vērienīgu gaismas un skaņu uzvedumu "Lustru balle pilī".

Tūristi apgalvo, ka Rundāles pils ir tas muzejs, kas ir dzīvs, kas izstaro dzīvību, bet tas, protams, ir vasarā. Šoreiz gan pilī valda Ziemasvētku gaidīšanas laika rosība. Pils ļaudis gatavojas ballei. Daudzajās telpās viena aiz otras iemirdzas lustras, kas kopā ar seno mūziku veido krāšņas gaismas spēles. "Rundāles pils jau sākotnēji tika celta kā vasaras rezidence, un ziemā te nekas nenotika. Līdz ar to šo pasākumu var nosaukt par tādu sava veida fantāziju," saka gids Olafs Soloveika.

Kā stāsta gaismas un skaņu uzveduma "Lustru balle pilī" režisors Kārlis Anitēns, balles galvenās varones būšot gandrīz trīsdesmit lustras, kas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un gaismu mākslinieka prasmīgajām rokām, pārvērtušās līdz nepazīšanai un spēšot arī "dejot". "Ja mēs vasaras pilī taisām Ziemassvētku brīnumu, tad tiem kontrastiem šeit ir jābūt. Gan mūzikā, te ir baroka laika mūzika kopā ar tādām kosmiskām skaņām, gan arī gaismu pasaulē te būs tādas lietas, kas droši vien nekad nav bijušas. Tas ir skaisti, jo pils iegūst pavisam citu noskaņu. Es domāju – katram ļaus acu priekšā katram uzzīmēt to balli. Es esmu no laukiem, mana lielākā balle ir miers un klusums, un to arī, protams, es esmu šeit ielicis."