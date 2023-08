Trīs dienu garumā, no 6. līdz 8. septembrim, Festivāla centrā norisināsies starptautiskais simpozijs "Art Beyond Participation – BE PART", kas veltīts līdzdalīgas mākslas praksei un politikai. Simpozijā piedalīsies 10 valstu mākslinieki, kas dalīsies pieredzē par horizontālu un cieņpilnu mākslinieku, indivīdu un kopienu sadarbību, aicinot skatītājus būt lieciniekiem šādu mākslas darbu veidošanas procesam. Simpozija dalībnieku vidū būs jomas profesionāļi un sabiedrībā atzīti ārvalstu mākslinieki, kā "Mammalian Diving Reflex" no Kanādas, Džozefs Kasau (Joseph Kasau) no Kongo, mākslinieku kolektīvs "ATLAS", Amanda Kūgana (Amanda Coogan) no Īrijas, kā arī vietējie mākslinieki – Barbara Lehtna, Katrīna Dūka, projekta "The Shake Down" kuratori Ikars Graždanovičs, Karu Treij un Samuels Ozoliņš, kā arī kuratore Linda Krūmiņa.