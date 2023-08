Festivāls "Baltijas rampa" tradicionāli notiek ik pēc diviem gadiem kādā no Baltijas valstu pilsētām. Šajā reizē, laikā no 8. līdz 10. septembrim, amatierteātru izrādes no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tiks spēlētas latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna dzimtajā pilsētā Jelgavā, "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Linda Ertmane.