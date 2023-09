Toronto Starptautiskajā kinofestivālā (TIFF) kopražojumu un finansējuma piesaistes forumā (IFF) tika atlasīta arī filma no Latvijas – pazīstamās režisores Signes Baumanes jaunākais animācijas projekts "Karmiskais mezgls", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Toronto Starptautiskais kino festivāls norisinājās no 7. līdz 17. septembrim un uzskatāms par vienu no svarīgākajiem notikumiem pasaules kino apritē, norāda Matīsa. Fakts, ka filma atlasīta dalībai IFF, ir nozīmīgs solis filmas attīstīšanas procesā – kinoprofesionāļu vidē tas apliecina projekta augsto māksliniecisko un profesionālo kvalitāti, kas ietekmē projekta turpmāko virzību. T

Topošo pilnmetrāžas animācijas filmu producē Latvijas "Studija Lokomotīve", atbalsta Nacionālais Kino centrs. Toronto festivāla kopražojumu foruma dalībniekiem filmu prezentēja režisore Signe Baumane un producents Dominiks Jarmakovičs.

"Man ir liels prieks un gods, ka mūsu projekts "Karmiskais mezgls" ticis atlasīts TIFF kopražojumu forumā," stāsta Signe Baumane. "Foruma dalībnieku sastāvs bija iespaidīgs, taču ļoti labi uztvēra mūsu projekta prezentāciju. Biju nobažījusies par to, vai producenti no citām valstīm sapratīs stāstu par Latvijas ģimeni, kas PSRS sabrukuma laikā izdzīvo krīzi pēc krīzes, bet izrādījās, ka stāsta galvenā doma – izdzīvošana un pielāgošanās milzīgu pārmaiņu laikā –, ir aktuāla visur. Pasaule ātri mainās, un mums ir grūti to saprast. Tādēļ šī beigu sajūta – ka pasaule, kādu mēs to pazinām, beidzas – ir pazīstama visiem."

Filma "Karmiskais mezgls" iecerēta kā noslēdzošā daļa režisores Signes Baumanes pilnmetrāžas animācijas filmu triloģijā, kurā jau tapušas starptautiski augstu novērtētās filmas "Akmeņi manās kabatās" (2014) un "Mans laulību projekts" (2022). Jaunā filma būs stāsts par ģimeni, kas izdzīvo PSRS impērijas izjukšanu un padomju okupācijas beigas, sociālās kārtības un vērtību zaudējumu, ko pavada arī finanšu sistēmas sabrukums, uz visa šī fona risinot ģimenes iekšējās problēmas. No vienas puses, tas būs stāsts par juku laikiem 90. gadu Austrumeiropā, no otras puses – par to, kā mēs vispār izdzīvojam lielas pārmaiņas un krīzes.

"No 40 filmām, kas tika atlasītas Toronto forumam, mēs bijām viens no pavisam nedaudzajiem Eiropas valstu projektiem, " stāsta producents Dominiks Jarmakovičs. "Bija liels gods pārstāvēt režisores Signes Baumanes topošo filmu un īpašs prieks par to, ka arī starptautiskajā kinovidē, starp mūsu potenciālajiem sadarbības partneriem, Signe kā režisore ir atpazīstama un augstu novērtēta. Izdevās ne tikai atrast potenciālos kopražošanas partnerus, bet arī individuālās tikšanās reizēs prezentēt projektu ietekmīgiem starptautiskiem pārdošanas aģentiem un izplatītājiem, tostarp arī visiem pazīstamās izrādīšanas platformas "Netflix" pārstāvjiem."

Toronto IFF piedāvā platformu, kurā filmu veidotājiem ir iespēja prezentēt savus topošos projektus to potenciāliem finansētājiem, ieguldītājiem un kopproducentiem, tā palīdzot veidot jaunas sadarbības un piesaistīt nepieciešamo finansējumu filmas izveidei. Turklāt tā ir iespēja savu projektu eksponēt starptautiski un veicināt filmas potenciālu sasniegt plašāku, globālu skatītāju loku. Forumu apmeklē arī pasaules nozīmīgāko kinofestivālu programmu veidotāji un kino izrādītāji, kas meklē spilgtas, interesantas filmas un seko to tālākajam tapšanas procesam.

Signes Baumanes iepriekšējā filma "Mans laulību projekts", kas tika pirmizrādīta prestižajā Traibekas filmu festivālā (Ņujorka, ASV) un izpelnījās arī Latvijas kritiķu un skatītāju atsaucību, pretendēs uz ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvu kategorijā "Labākā animācijas pilnmetrāžas filma" un no 6. oktobra tiks izrādīta arī ASV kinoteātros. "Mans laulību projekts kļuvis par vienu no starptautiski visplašāk izrādītajām un apbalvotākajām Latvijas filmām – tā iekļauta jau vairāk nekā 90 festivālu programmās visā pasaulē un saņēmusi 23 balvas; visas Eiropas animācijas filmu konkurencē kļuva par vienu no piecām, kas tika izvirzītas prestižajai Eiropas Kinoakadēmijas balvai kategorijā "Labākā animācijas filma". Mans laulību projekts jau izrādīts Francijas un Spānijas kinoteātros, šobrīd Spānijā un Itālijā filma skatāma tiešsaistes platformās.

