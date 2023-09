"Manuprāt, mēs katrs varam piešķirt saviem ikdienas darbiem un gaitām lielāku nozīmi un jēgu neatkarīgi no tā, kurā profesijā strādājam! To, cik varam būt noderīgi sabiedrībai un mūsu valstij, lai tiektos uz labāku dzīvi. Apbrīnoju sievietes, kuras spēj ieņemt augstus amatus, līdera pozīcijas! Tas noteikti daudz prasa no sevis. Es domāju, ka mūsu valstī šodien ir pietiekami daudz drosmīgu, gudru sieviešu dažādās jomās, kuras nebaidās paust savas domas un aizstāvēt savas idejas un spēj tās argumentēt, kā to darīja mana varone Alīcija. Un tas ir iedvesmojoši," pirms pirmizrādes sacīja aktrise.